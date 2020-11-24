В шаге от нового рекорда. Bitcoin пробил отметку в 19 тысяч долларов
Вместе с акциями Tesla растет и курс самой главной криптовалюты — Bitcoin. И буквально только что курс биткоина поднялся выше отметки 19 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.
К 12:00 по Киеву 24 ноября биткоин стоил 19 087,75 тысячи долларов за одну монету, подорожав на 3,7% примерно за час. До этого последний раз криптовалюта торговалась у таких отметок в декабре 2017 года во времена криптовалютного бума и резких колебаний курса. Тогда же курс Bitcoin подорожал до максимального значения за всю историю в 20 тысяч долларов за монету ($19 783, если быть точным), после чего криптовалюта дешевела, иногда падая до трех тысяч долларов.
Как это обычно происходит, в унисон с Bitcoin двигаются и другие основные криптовалюты.
- Курс Bitcoin резко вырос в конце 2017 года: в октябре он превысил $5 000 долларов, в ноябре — $10 000 долларов, а в середине декабря преодолел рубеж в $20 000 долларов. После этого криптовалюта начала дешеветь.
- 11 мая 2020 года Bitcoin пережил третий «халвинг»: размер вознаграждения за добавление нового блока в блокчейн снизился вдвое — до 6,25 BTC.
- В Украине с апреля 2020 года действует закон о финмониторинге. Помимо прочего, он ввел проверку операций с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн, а также блокировку криптокошельков и конфискацию криптовалюты за нарушения.