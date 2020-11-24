В шаге от нового рекорда. Bitcoin пробил отметку в 19 тысяч долларов





Вместе с акциями Tesla растет и курс самой главной криптовалюты — Bitcoin. И буквально только что курс биткоина поднялся выше отметки 19 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.

К 12:00 по Киеву 24 ноября биткоин стоил 19 087,75 тысячи долларов за одну монету, подорожав на 3,7% примерно за час. До этого последний раз криптовалюта торговалась у таких отметок в декабре 2017 года во времена криптовалютного бума и резких колебаний курса. Тогда же курс Bitcoin подорожал до максимального значения за всю историю в 20 тысяч долларов за монету ($19 783, если быть точным), после чего криптовалюта дешевела, иногда падая до трех тысяч долларов.

Как это обычно происходит, в унисон с Bitcoin двигаются и другие основные криптовалюты.