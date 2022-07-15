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В Shopify показали демо-версию технологии AR, позволяющую «очистить» комнату с помощью нового Apple RoomPlan API

В Shopify показали демо-версию технологии AR, позволяющую «очистить» комнату с помощью нового Apple RoomPlan API

Во время проведения недавней конференции для разработчиков WWDC компания Apple рассказала о новом RoomPlan API. Он позволяет устройствам iPhone или iPad, оснащённым датчиком LiDAR, сканировать комнату, понимать её геометрию и мебель и создавать 3D-модель. В дальнейшем эти данные разработчики могут использовать по собственному усмотрению. Расс Машмейер из Shopify рассказал и показал, как можно использовать эти возможности на практике.

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Расс Машмейер продемонстрировал прототип решения дополненной реальности, которую он назвал «кнопкой перезагрузки» для комнаты. С его помощью можно виртуально «убрать» всю мебель в комнате и видеть на экране iPhone пустое пространство в дополненной реальности. Машмейер поясняет, что эта технология может быть полезна для сайтов электронной коммерции. Она позволит показывать покупателям, как новая мебель может выглядеть у них дома. При этом не потребуется перемещать или выносить существующую мебель.

Как уточняет журналист ресурса The Verge, решение Shopify на базе Apple RoomPlan API является более впечатляющим, чем сходный инструмент виртуального дизайна от Ikea. Хотя приложение Ikea также может «удалять» мебель из комнаты, оно может представлять результаты только в виде 2D-изображения. Прототип Shopify позволяет продолжать осматривать (теперь пустую) комнату в дополненной реальности. Однако приложение Ikea не требует iPhone с LiDAR (подойдёт любой iPhone). К тому же, решение Shopify пока что является лишь внутренней технической демонстрацией, а не полноценным рабочим приложением для общего использования.

Источник: The Verge


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