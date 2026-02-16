В Шотландии сводят с рельсов реальный "Хогвартский экспресс" из-за устаревших технологий

Реальный шотландский паровой поезд Jacobite Express, который в фильмах о Гарри Поттере известен как «Hogwarts Express», находится под угрозой существенных изменений в работе из-за кризиса, вызванного требованиями к безопасности и потенциальными затратами до £7 млн на модернизацию.





Туристический паровоз ежегодно перевозит примерно 70 000 пассажиров на маршруте между Форт-Уильямом и Маллайгом через знаменитый виадук Гленфиннан на Западной линии Шотландии, которую сделали легендарной именно благодаря появлению в фильмах о Гарри Поттере. Оператор поезда, компания West Coast Railways (WCR), уже 3 года ведет спор с британским регулятором безопасности — Office of Rail and Road (ORR) — из-за требования установить централизованную систему замков на дверях вагонов. Регулятор ссылается на правила 1999 года, которые запрещают эксплуатацию вагонов с классическими откидными дверями без такого замка, и отказал в очередном исключении для исторических вагонов Mark 1 1950-х годов, используемых на маршруте.

«Мы рассматриваем все варианты для сезона 2026, включая возможное повышение тарифов, но пока ничего окончательно не утверждено», — говорится в обращении представителей WCR.

Компания подавала иск в Высокий суд, пытаясь оспорить решение ORR, но проиграла дело в декабре 2023 года, после чего решение об установке замков стали обязательными. По оценкам самой компании, ретроспективное оборудование всех 120 вагонов централизованной системой обойдется примерно в £7 млн, что, по заявлениям юристов WCR, почти в семь раз превышает среднюю годовую чистую прибыль компании и может «уничтожить» бизнес, уничтожив прибыли на ближайшие десятилетия.

«Стоимость модернизации всех 120 вагонов системой централизованных замков может почти полностью уничтожить годовую прибыль компании», — заявили в WCR, комментируя финансовое давление из-за новых требований безопасности.

В суде говорилось, что повышение стоимости билета на £10 (средняя стоимость возврата — около £46.58) могло бы дополнительно принести около £1 млн в год без дополнительных затрат, но это решение пока не принято. Экономическое влияние маршрута на локальную экономику значительный: сам поезд ежегодно генерирует около £4.72 млн от продаж билетов и дополнительно способствует £19.3 млн экономической стоимости для шотландской экономики через туризм, рестораны, гостиницы и сопутствующие услуги.





«Любое сокращение сервиса сильно ударит по местным кафе, ресторанам и туристическим услугам», — говорят туроператор Highland Explorer Tours и компания Western Isles Cruises Ltd, подчеркивая экономические последствия для локального бизнеса.

Представители WCR отметили, что 2025 год был «очень сложным», в том числе из-за экстремально сухих условий, требовавших дополнительного использования дизельного локомотива, и компания не хочет запускать сервис с убытками. Сейчас оператор уверяет, что намерен работать дальше, но окончательные решения по обновлению вагонов, тарифов и расписания еще не приняты, оставляя судьбу одного из самых известных туристических поездов Великобритании под вопросом.

