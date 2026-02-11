Сериал "Гарри Поттер" выйдет за пределы книг, а Драко Малфой больше не будет "двумерным"

14-летний актер Локс Пратт, который перенял на себя роль Драко Мелфоя в сериале «Гарри Поттер», поделился новыми подробностями экранизации.





В HBO сериал описывают, как «точную адаптацию» книг, однако Пратт в новом интервью уверяет, что это нечто большее. История якобы выйдет за пределы книг, которые подают ее в основном глазами Гарри: в этом их магия и главное ограничение. Телевизионная версия вместо этого покажет больше «экстерьера».

«Книги очень трудно адаптировать, и именно поэтому были сняты фильмы. В сериале нам покажут гораздо больше, чем в оригинале. Учителей в их маленьких комнатах или же Драко у себя дома».

Драко Мелфой всегда был одним из самых обсуждаемых персонажей франшизы, а также одним из самых «плоских» на экране. В фильмах его роль свели к насмешливой улыбке, светлым волосам и роли антагониста. Пратт говорит, что сериал активно это исправляет.

«В фильмах Драко довольно двумерный; такой себе — пренебрежительный злодей. Но в нем кроется нечто гораздо большее. Нужно понять, почему он таким стал».

Напомним, что Пратт, помимо работы в сериале «Гарри Поттер», появился в недавней экранизации «Повелителя мух». Собственно эта роль позволяет немного почувствовать, каким может быть новый Драко.





Что известно о сериале «Гарри Поттер»?

Ожидается, что HBO снимет по сезону на каждую из семи книг Джоан Роулинг, а съемки займут не менее 10 лет. Первый ожидаем к релизу в начале 2027 года.

Главное трио: Гарри, Рона и Гермиону сыграют Доминик Маклафлин, Алистер Стаут и Арабелла Стэнтон соответственно. Джон Литгоу, который недавно рассказал, как его отговаривали от шоу из-за трансфобных комментариев Роулинг, предстанет в роли Дамблдора, Джанет Мактир — Минервы Макгонегел, а Ник Фрост — Рубеуса Хагрида.

В целом новый актерский состав фаны оценили удовлетворительно, за исключением разве что темнокожего актера Паапы Эссиеду, которому поручили играть Северуса Снейпа. Еще один потенциальный скандал может вызвать новый Волдеморт, на роль которого, по слухам, рассматривали женщину. Впрочем, официального подтверждения не было.