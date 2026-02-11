tradfi
Новости Кино 11.02.2026 comment views icon

Сериал "Гарри Поттер" выйдет за пределы книг, а Драко Малфой больше не будет "двумерным"

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Серіал "Гаррі Поттер" вийде за межі книг і зробить Драко "багатовимірним"

14-летний актер Локс Пратт, который перенял на себя роль Драко Мелфоя в сериале «Гарри Поттер», поделился новыми подробностями экранизации.


В HBO сериал описывают, как «точную адаптацию» книг, однако Пратт в новом интервью уверяет, что это нечто большее. История якобы выйдет за пределы книг, которые подают ее в основном глазами Гарри: в этом их магия и главное ограничение. Телевизионная версия вместо этого покажет больше «экстерьера».

«Книги очень трудно адаптировать, и именно поэтому были сняты фильмы. В сериале нам покажут гораздо больше, чем в оригинале. Учителей в их маленьких комнатах или же Драко у себя дома».

Серіал "Гаррі Поттер" вийде за межі книг і зробить Драко "багатовимірним"
Локс Пратт и Том Фелтон — исполнители роли Драко Мелфоя в сериале и фильмах

Драко Мелфой всегда был одним из самых обсуждаемых персонажей франшизы, а также одним из самых «плоских» на экране. В фильмах его роль свели к насмешливой улыбке, светлым волосам и роли антагониста. Пратт говорит, что сериал активно это исправляет.

«В фильмах Драко довольно двумерный; такой себе — пренебрежительный злодей. Но в нем кроется нечто гораздо большее. Нужно понять, почему он таким стал».

Напомним, что Пратт, помимо работы в сериале «Гарри Поттер», появился в недавней экранизации «Повелителя мух». Собственно эта роль позволяет немного почувствовать, каким может быть новый Драко.


Что известно о сериале «Гарри Поттер»?

Ожидается, что HBO снимет по сезону на каждую из семи книг Джоан Роулинг, а съемки займут не менее 10 лет. Первый ожидаем к релизу в начале 2027 года.

Главное трио: Гарри, Рона и Гермиону сыграют Доминик Маклафлин, Алистер Стаут и Арабелла Стэнтон соответственно. Джон Литгоу, который недавно рассказал, как его отговаривали от шоу из-за трансфобных комментариев Роулинг, предстанет в роли Дамблдора, Джанет Мактир — Минервы Макгонегел, а Ник Фрост — Рубеуса Хагрида.

На шляху до Алеї Діаґон: кадри зі зйомок серіалу HBO вперше показали Гаррі Поттера та Геґріда в одній сцені
Доминик Маклафлин (Гарри Поттер) и Ник Фрост (Хагрид) / HBO

В целом новый актерский состав фаны оценили удовлетворительно, за исключением разве что темнокожего актера Паапы Эссиеду, которому поручили играть Северуса Снейпа. Еще один потенциальный скандал может вызвать новый Волдеморт, на роль которого, по слухам, рассматривали женщину. Впрочем, официального подтверждения не было.

Ник Фрост написал имя «Хагрид» 7000 раз, чтобы получить роль в сериале «Гарри Поттер»

Спецпроекты
Wise IT приєднується до CISO Club Ukraine. Мета спільноти — забезпечити новий рівень кіберстійкості
Огляд Blackview MEGA 12: захищений стильний планшет з комплектом "все включено"

Популярные новости

arrow left
arrow right
Hollywood Reporter: HBO работает над продолжением "Игры престолов" с участием Арьи Старк
На HBO состоялась премьера "Рыцаря семи королевств" — приквела "Игры престолов" о Дунке и Эгге
PC Gamer посчитал, как вырос уровень персонажей "Фолаут" после 2 сезона: Люси "прибавила" на убийствах, Гуль — в нуле
HBO выпустит сразу два эпизода "Рыцаря семи королевств" на этой неделе
Сериал "Расхитительница гробниц" добавил звезд "Гарри Поттера" и "Чужого": Рипли станет злодейкой, а старший Малфой подобреет
"Это уже не моя история": Джордж Мартин рассказал об "ужасных" отношениях с шоураннером "Дома дракона"
Босс HBO сомневается, что сериал "Одни из нас" получит 4 сезон
Безупречные отдыхают: третий сезон "Дома дракона" покажет самые "крутые" войска "Игры престолов"
Лучше всех серий "Дома дракона": 4-й эпизод "Рыцаря семи королевств" получил рекордные 9.7/10 на IMDb
Netflix выпустил немецкую версию "Мистер и миссис Смит": детективный сериал о шпионах со звездой "Тьмы"
"Люди уговаривали меня уйти из шоу": новый Дамблдор из "Гарри Поттера" назвал взгляды Джоан Роулинг на трансгендеров "непонятными"
HBO заменил ключевого актера в 3-м сезоне "Одних из нас"
Первый сезон "Рыцаря семи королевств" обошел по рейтингу "Игру престолов" и "Дом дракона" с 95% на Rotten Tomatoes
В трейлере сериала "Повелитель мух" новый Драко из "Гарри Поттера" объявляет борьбу за власть
У шоураннера сериала "Рыцарь семи королевств" есть план на 8-10 сезонов: половина с "маленьким" Эггом и события через 10 лет
Кит Харрингтон больше не хочет и приближаться к "Игре престолов", но мечтает о "любой роли" в новом "Гарри Поттере"
От создателей "Одни из нас": HBO анонсировала сериал по Baldur's Gate 3
Все о Векне: на Netflix выйдет спектакль "Очень странные дела. Первая тень"
Ник Фрост написал имя "Хагрид" 7000 раз, чтобы получить роль в сериале "Гарри Поттер"
Ждите дракона: HBO выпустил второй эпизод "Рыцаря семи королевств" и показал трейлер следующего
Не "Игра престолов", но весело: критики оценили "Рыцарь семи королевств" в 84% на Rotten Tomatoes
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить