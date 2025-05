Для сериала о Гарри Поттере строят «мини-город» за $1,2 млрд — с домом Дурслей и Privet Drive в стиле Тюдоров

Пока продолжаются кастинги на роли новых Рона, Гермионы и Гарри Поттера, Warner Bros. активно взялась за подготовку декораций, которая среди прочего включает строительство полнофункционального «мини-города» в студии Leavesden Studios в Хартфордшире.

Проект, который, по данным Collider, обойдется в $1,25 млрд, будет включать сами декорации, дороги (включая обновленную Privet Drive), многоэтажные парковки, вспомогательные сооружения для оборудования и персонала, специальные помещения для животных, медицинский центр, а также школу для молодых актеров. Сайт не предоставил изображений, но некоторые обнародовало издание The Sun — и, кажется, что семья Дурслей получит дом в стиле Тюдоров.

Напомним, что Warner Bros. и HBO уже раскрыли часть актерского состава, которая включала раскритикованного Паапу Эссиеду в роли Северуса Снейпа, Джанет МакТир (Минерва МакГонегел), Джона Литгоу (Албус Дамблдор), Ника Фроста (Рубеус Хегрид), Люка Таллона (Квиринус Квирелл) и Пола Уайтхауса (Аргус Филч). Последний, кстати, появлялся в оригинальных фильмах о Гарри Поттере в эпизодической роли.

Ранее создатели сериала отмечали, что взрослых персонажей покажут более молодыми, чем в оригинальных фильмах, чтобы «соблюсти канон Роулинг» — речь идет в частности о семейке Дурслей и Северусе Снейпе, которому в первой книге исполнился всего 31 год. Между тем на кастингах детей прослушали уже по меньшей мере 32 000 актеров и, по неподтвержденным слухам, главное трио таки выбрали и готовятся представить в ближайшее время.

Сериал о Гарри Поттере будет состоять из 7 сезонов, а его производство займет не менее 10 лет. Премьера первого предварительно запланирована на 2027 год.

Марк Майлод («Игра престолов») срежиссирует несколько эпизодов сериала, сценаристом проекта стала Франческа Гардинер, а сама Джоан Роулинг привлечена к проекту, как исполнительный продюсер. Ранее звезда The Last Of Us Педро Паскаль призвал бойкотировать новое шоу из-за отношения писательницы к ЛГБТ.

Напомним, что Гэри Олдмен, который играл в фильмах Сириуса Блэка, предварительно выразил заинтересованность сыграть директора Хогвартса, а бывший Волан-де-Морт предположил, что с его ролью в сериале неплохо бы справился Киллиан Мерфи — сам Рэйф Файнс, кстати, уже нашел для себя роль нового культового злодея и сыграет президента Панема в приквеле «Голодных игр» о Хеймитче.