В следующем крупном обновлении Windows 10 новый Edge будет интегрирован по умолчанию





До конца этого года корпорация Microsoft намерена интегрировать в операционную систему Windows 10 свой новый браузер Edge на базе Chromium. Новый браузер доступен с января, но пока что распространяется в качестве отдельно загружаемой программы.

Ситуация изменится с выходом следующего крупного обновления операционной системы Windows 10, известного как обновление 20H2 (это название будет использоваться для тестировщиков и коммерческих клиентов, но для потребителей планируется использовать другое название). Microsoft уже приступила к тестированию 20H2 среди участников программы Windows Insiders.

Пока что об этом обновлении известно не так уж и много. Помимо использования нового Edge в качестве браузера по умолчанию, другие подробности не сообщаются. Известны лишь общие сведения о том, что оно подразумевает более быструю установку, «поскольку обновление будет устанавливаться как ежемесячное обновление». И столь быстрая установка может говорить об отсутствии большого количества нововведений.

Второе крупное обновление Windows 10 в 2019 году вышло в ноябре. Оно больше напоминало традиционный набор обновлений Service Pack и было не таким крупным, как майское обновление 2019 года. Вероятно, в 2020 году компания избрала аналогичный подход.

Источник: The Verge