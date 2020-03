В следующий раз. Первый запуск Falcon 9 с четырежды летавшей первой ступенью сорвался в последний момент из-за неполадок с двигателем

Сегодняшний запуск Falcon 9, в рамках которого на орбиту должна была отправиться очередная (уже шестая) партия из 60 спутников в рамках проекта глобальной спутниковой интернет-сети нового поколения , сорвался последний момент из-за неполадок с двигателем. За подготовкой к запуску можно было наблюдать в прямой трансляции.

Этот запуск должен был ознаменовать очередную веху в истории многоразовых ракет Falcon 9 — компания намеревалась впервые запустить восстановленную первую ступень, летавшую и садившуюся четырежды, и (уже во второй раз) летавший в космос один раз головной обтекатель, восстановленный после запуска первой группировки интернет-спутников в мае 2019 года.

Static fire test of Falcon 9 complete—targeting Sunday, March 15 at 9:22 a.m. EDT, 13:22 UTC, for launch of 60 Starlink satellites from LC-39A in Florida — SpaceX (@SpaceX) March 13, 2020

Накануне ракета успешно прошла статические огневые испытания и все шло хорошо вплоть до самого момента запуска двигателей перед стартом. За мгновение до поджога двигателей сработала автоматика.

Сообщается, что автоматическая проверка двигателей перед стартом «выявила некое отклонение от стандартных параметров для семейства Falcon 9». Что именно стало причиной сбоя, пока неизвестно. В ближайшее время инженеры проведут необходимое тестирование на полигоне, после чего станут известны подробности и новая дата запуска.

Standing down today; standard auto-abort triggered due to out of family data during engine power check. Will announce next launch date opportunity once confirmed on the Range — SpaceX (@SpaceX) March 15, 2020

Безусловно, сегодняшняя отмена — неприятность, но это далеко не неудача. Как известно, с космическими запусками такое бывает часто: любая мелочь, включая плохие погодные условия, может привести к переносу. Так что подождем отчета SpaceX по итогам проверки.

В соцсетях вовсю шутят по поводу пандемии коронавируса, который добрался и до космических запусков.

С того самого исторического запуска 31 марта 2017 года, когда SpaceX впервые запустила Falcon 9 с восстановленной первой ступенью, компания 50 раз (из 59 попыток) успешно возвращала первые ступени: 23 из восстановленных ступеней Falcon 9 использовались повторно дважды, включая пару боковых ускорителей Falcon Heavy, шесть летали в космос трижды с последующим успешным возвращением, еще три — четырежды. Напомним, нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 может повторно использоваться до 10 раз с промежуточными техническими осмотрами и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени. Будем надеяться, что новые рекорды по многоразовым запускам Falcon 9 не заставят себя долго ждать.

С недавних пор SpaceX используется повторно не только первые ступени, но и обтекатели. В прошлом году она впервые после множества попыток поймала часть головного обтекателя в сеть. Также SpaceX успешно выловила несколько створок обтекателя после мягких приводнений. В рамках этого запуска SpaceX использовала половинки, выловленные из океана после прошлогоднего запуска спутников Производство обтекателя обходится примерно в $6 млн (примерно 10% стоимости ракеты).

Повторный запуск ракеты Falcon 9 стоит около $50 млн. Ранее Илон Маск говорил, что в будущем, когда повторно будут использоваться не только первые ступени, но и вторые ступени (от этих планов пока решили отказаться) и головные обтекатели, затраты на запуск снизятся более чем в 100 раз!