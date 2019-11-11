SpaceX запускает очередные 60 спутников Starlink: впервые с повторно использующимся обтекателем и в четвёртый раз использующейся ракетой Falcon 9

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Сегодня, 11 ноября, в 16:56 по киевскому времени компания SpaceX намерена с помощью своей ракеты Falcon 9 запустить очередную группу из 60 спутников Starlink. Пуск ракеты будет осуществлён с комплекса Space Launch Complex 40 (SLC-40) на станции ВВС Кейп-Канаверал, Флорида. Следить за пуском можно в режиме реального времени в следующей трансляции.

Отметим, в рамках этой миссии применяется первая ступень ракеты Falcon 9, которая уже трижды побывала в космосе. Таким образом, SpaceX впервые будет использовать ракету уже в четвёртый раз. Предыдущий запуск этой ракеты проходил в апреле, когда она вывела на орбиту спутник ArabSat-6A.

Кроме того, в стремлении сделать космические запуски более доступными в рамках концепции многоразового использования, SpaceX также впервые повторно использует головной обтекатель ракеты. Ранее он использовался в миссии в июне этого года.

ОБНОВЛЕНО: Через 8 минут и 25 секунд после старта первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу. Таким образом, ракета смогла полностью выполнить свою миссию уже четвёртый раз.

Источник: SpaceX