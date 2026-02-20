В Snapseed на iOS добавили камеру с ручным управлением и ретро-фильтры

Google обновила фоторедактор Snapseed на iOS, добавив в него камеру и набор ручных настроек с эффектами, имитирующими ретро-пленку.





Это второе значительное обновление приложения менее чем за год. До этого Google не обновляла Snapseed годами. По умолчанию камера работает в автоматическом режиме. Однако она предусматривает использование ручных элементов управления ISO, выдержкой, фокусировкой, вспышкой и зумом. Режим Pro можно включить с помощью нового переключателя в левом верхнем углу. Он добавит кнопки в нижнюю часть видоискателя: ISO, выдержка и фокусировка.

Используя сохраненные эффекты и наборы редактирования, снимать можно прямо в приложении. Настройки можно изменить после съемки. Кроме этого можно использовать набор пресетов с пленочными эффектами, вдохновленных пленками от Kodak, Fujifilm и других производителей. Предлагается несколько цветовых гамм пользовательского интерфейса на выбор.

Как отмечается в материале 9to5Google, камера незаметно появилась в конце прошлого года. Однако активировать ее можно было только с помощью виджета блокировки, управления камерой или Центра управления. Она не упоминалась в примечаниях к обновлению. Последнее обновление делает камеру доступной, интегрируя непосредственно в само приложение, которое запускается через иконку в верхнем правом углу.





Google неожиданно выкатил обновление Snapseed до версии 3.0 в июле прошлого года. Приложение получило новый дизайн и функции. Это стало первым значительным обновлением с 2021 года, после добавления темной темы. Это обновление еще не вышло для версии Android, хотя разработчики подтвердили на Reddit, что оно находится в разработке, но до его выхода еще «несколько месяцев».

Мы писали, что Google выпустила первую бету Android 17. Вскоре Google расширит обмен файлами с iPhone на «много» Android-смартфонов.

