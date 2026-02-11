tradfi
Google разрешил удалять данные паспортов и личные откровенные фото из поиска

Google дозволив видаляти дані паспортів та особисті відверті фото з пошуку

Google теперь позволяет пользователям удалять больше персональной информации о себе из результатов Google Search. Пользователи могут проверять и удалять результаты поиска, которые содержат номера паспорта, социального страхования и водительских прав. Также Google упрощает обозначение и удаление несогласованных откровенных изображений.


Google предоставляет пользователям больше контроля над результатами поиска о них. Кроме электронной почты и номера телефона, пользователи теперь могут находить и удалять результаты поиска, содержащие информацию, например номер водительского удостоверения, паспорта или социального страхования, прямо из центра «результаты о вас» (Results about you). Более того, Google упрощает удаление любых откровенных изображений пользователя из результатов поиска изображений. Вот как будут работать новые инструменты.

Фото: AndroidAuthority.com

Чтобы удалить результаты поиска Google, связанные с водительским удостоверением, паспортом или номером социального страхования, пользователю сначала нужно добавить эту информацию в центр «результаты о вас». Если это первое использование инструмента, нужно нажать «Get started» (Начать) и добавить персональную контактную информацию, которую пользователь желает отслеживать. Google сообщает, что более 10 млн юзеров уже использовали этот центр и что он применяет передовые протоколы безопасности и шифрования, чтобы информация была защищена от злоупотреблений. После ввода информации Google сканирует результаты поиска и отправляет пользователю сообщение по электронной почте или через приложение Google (в зависимости от выбора при настройке) о местах, где эта информация доступна.

Фото: AndroidAuthority.com

Пользователь сможет удалять эту информацию непосредственно из центра Results about you. Важно: удаление информации из результатов поиска Google не означает ее удаление из интернета. Люди, которые ищут персональную контактную информацию, все еще могут найти ее, посетив веб-страницу непосредственно или использовав другую поисковую систему. Google сообщает, что эти новые возможности сначала появятся в США в течение ближайших дней, и компания работает над тем, чтобы сделать их доступными в других регионах.

Помимо удаления информации из государственных документов, Google также упрощает удаление несогласованных откровенных изображений пользователя из поиска, если они существуют. Теперь пользователь сможет нажать на меню с тремя точками (three-dot menu) возле изображения в поиске Google и выбрать «remove result» (удалить результат) > «It shows a sexual image of me» (показывает сексуальное изображение меня), чтобы удалить изображение.


Фото: AndroidAuthority.com

Клиент также сможет выбрать и отправить запросы на удаление нескольких изображений из результатов поиска в единой простой форме. Более того, новый процесс позволяет пользователю активировать защиту, которая проактивно отфильтровывает любые дополнительные откровенные результаты, которые могут появиться в подобных поисках. После отправки запроса на удаление Google предоставляет ссылки на организации экспертов, которые обеспечивают эмоциональную и юридическую поддержку. Пользователь также может отслеживать статус всех своих запросов в одном месте — в центре Results about you.

Источник: AndroidAuthority.com

