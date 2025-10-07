Новости Игры 07.10.2025 comment views icon

В США открыли первую школу с ИИ-преподавателем — год обучения стоит от $40 000

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

У США відкрили першу школу із ШІ-викладачем — рік навчання коштує від $40 000

В США открыли первую школу, где обучение ведет искусственный интеллект — школьникам надо потратить утром всего около двух часов. А потом переходить к практике.

Если школы ОАЭ добавляют ИИ в учебный процесс, то США пошли другим путем. Наверное стоило ожидать, что появится частная школа, которая предлагает ученикам не слушать уроки и не начинать день с учебников. Именно так делает Alpha в Остине, штат Техас, куда принимают учеников четвертого и пятого классов. Дети учатся через ИИ-платформу перед компьютерами за индивидуальными занятиями. Алгоритм на базе ИИ подстраивает математику, науку и чтение под темп каждого ребенка.

Взрослые в классе здесь называются гидами, а не учителями. Они не преподают материал напрямую, а следят, чтобы ученики не теряли мотивацию, поддерживают и помогают.

«Я не думаю, что это замена [учителей] — скорее, платформа просто работает параллельно», — говорит гид Люк Филлипс о роли ИИ-преподавателей.

После утренних занятий школьники переходят к практике: работают над проектами, учат финансовую грамотность и публичные выступления. Основательница школы Маккензи Прайс говорит, что задача модели — дать детям больше индивидуального времени и возможность учиться в собственном ритме. По ее мнению, именно такие навыки являются «неоценимыми» и дают ученикам преимущество в будущем.

А вот цена за обучение премиальная: обучение здесь $40 000 в год. Якобы за то, что их ученики входят в 1% лучших по результатам стандартизированных тестов. Правительство знает о существовании школы, поскольку ее в прошлом месяце посетила министр образования США Линда Макмегон. В целом сеть насчитывает 16 кампусов и привлекает внимание крупных спонсоров. Проект активно развивается с 2014 года.

Критики же называют школу «экспериментом для богатых» и сомневаются в эффективности ИИ-образования, которое пока что массово не проверено. К тому же мы точно не знаем, какая модель ИИ используется на платформе Alpha. Если представить общеизвестные, то для украинцев они бы вряд ли подошли — ChatGPT и ни один другой чатбот не смог сдать ВНО по украинскому языку. Однако сами ученики в восторге от обучения: один из них Смит Адреон называет программу «удивительной». Какова школа на практике и будут ли результаты действительно эффективны — вопрос открытый. Зато точно известно вот что: ученикам не надо шутить с чатботами, если не хотят оказаться за решеткой.

Источник: CBS News

Популярные новости

arrow left
arrow right
Банк заменил сотрудников поддержки ИИ, а потом позвал обратно с извинениями
NVIDIA и AMD будут отдавать США 15% доходов от продажи чипов ИИ в Китай, — Трамп подтвердил
Издатель Rolling Stone и Variety судится с Google из-за AI Overviews: "Защитить журналистику как источник правды"
Google запустил "бюджетный" тариф AI Plus в Украине: доступ к Gemini 2.5 Pro и Veo 3 Fast от 115 грн/мес.
Забудьте о Nano Banana: владелец TikTok запустил генератор изображений, который "побил в тестах" модель Google
Tesla теряет США: меньше чем 40% на рынке электромобилей
Психоз плюс "Бобби" из ChatGPT: эксдиректор Yahoo убил себя и мать
ChatGPT помог автовладельцу найти Lamborghini, который угнали 2 года назад
Привет, 996: ИИ-стартапы переходят на противоречивую практику Китая с 72-часовой рабочей неделей
OpenAI раскрыла лимиты на GPT-5 в ChatGPT, для бесплатной версии — 10 запросов на 5 часов
DeepSeek не любит "врагов" Китая: отчет показал, что ИИ выдает вдвое худшие результаты для Тайваня и других
OpenAI запускает дополнительные "платные" функции для ChatGPT
95% попыток внедрения генеративного ИИ в компаниях терпят неудачу, — MIT
Перекупы богатеют на Sora 2: приглашения в "TikTok с ИИ" продают на eBay по $45
Intel запустила патриотический брендинг на фоне обвинений в связях с Китаем
В США арестовали школьника, который "в шутку" спросил ChatGPT об убийстве друга
Неизвестный регулярно "угоняет" самолет 75-летнего американца — ремонтирует и возвращает в лучшем состоянии
Британское правительство советует удалять старые фото и электронные письма, чтобы "экономить воду"
Новые пошлины Трампа для электроники: один импортированный чип за один "домашний", иначе тариф 100%
Илон Маск ищет "тренера по видеоиграм" для Grok — платят до $100 в час
"Мы не верим в work-life balance": босс Cognition предлагает команде уйти с 9 зарплатами или работать 80+ часов в неделю
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить