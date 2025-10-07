В США открыли первую школу с ИИ-преподавателем — год обучения стоит от $40 000

В США открыли первую школу, где обучение ведет искусственный интеллект — школьникам надо потратить утром всего около двух часов. А потом переходить к практике.

Если школы ОАЭ добавляют ИИ в учебный процесс, то США пошли другим путем. Наверное стоило ожидать, что появится частная школа, которая предлагает ученикам не слушать уроки и не начинать день с учебников. Именно так делает Alpha в Остине, штат Техас, куда принимают учеников четвертого и пятого классов. Дети учатся через ИИ-платформу перед компьютерами за индивидуальными занятиями. Алгоритм на базе ИИ подстраивает математику, науку и чтение под темп каждого ребенка.

Взрослые в классе здесь называются гидами, а не учителями. Они не преподают материал напрямую, а следят, чтобы ученики не теряли мотивацию, поддерживают и помогают.

«Я не думаю, что это замена [учителей] — скорее, платформа просто работает параллельно», — говорит гид Люк Филлипс о роли ИИ-преподавателей.

После утренних занятий школьники переходят к практике: работают над проектами, учат финансовую грамотность и публичные выступления. Основательница школы Маккензи Прайс говорит, что задача модели — дать детям больше индивидуального времени и возможность учиться в собственном ритме. По ее мнению, именно такие навыки являются «неоценимыми» и дают ученикам преимущество в будущем.

А вот цена за обучение премиальная: обучение здесь $40 000 в год. Якобы за то, что их ученики входят в 1% лучших по результатам стандартизированных тестов. Правительство знает о существовании школы, поскольку ее в прошлом месяце посетила министр образования США Линда Макмегон. В целом сеть насчитывает 16 кампусов и привлекает внимание крупных спонсоров. Проект активно развивается с 2014 года.

Критики же называют школу «экспериментом для богатых» и сомневаются в эффективности ИИ-образования, которое пока что массово не проверено. К тому же мы точно не знаем, какая модель ИИ используется на платформе Alpha. Если представить общеизвестные, то для украинцев они бы вряд ли подошли — ChatGPT и ни один другой чатбот не смог сдать ВНО по украинскому языку. Однако сами ученики в восторге от обучения: один из них Смит Адреон называет программу «удивительной». Какова школа на практике и будут ли результаты действительно эффективны — вопрос открытый. Зато точно известно вот что: ученикам не надо шутить с чатботами, если не хотят оказаться за решеткой.

Источник: CBS News