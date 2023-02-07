В США стартовали предзаказы Odyssey OLED G8 — первый игровой OLED монитор Samsung стоит $1499

Samsung впервые представила Odyssey OLED G8 на выставке IFA 2022 в августе, и это первый из игровых мониторов компании с дисплеем QD-OLED на квантовых точках. Монитор с диагональю 34 дюйма можно предварительно заказать за $1499 на сайте Samsung и у некоторых розничных продавцов.

Новая технология дисплея улучшает показатели насыщенности и яркости цвета – в этом можно убедиться на примере вышедшего ранее игрового монитора Alienware с QD-OLED и схожими характеристиками. Дисплей Samsung имеет кривизну 1800R, разрешение 3440×1440 пикселей и поддерживает частоту обновления 175 Гц. Монитор отвечает спецификации True Black 400, обеспечивающей пиковую яркость до 400 нит.

Впрочем, как обнаружили The Verge и ютуб-канал HDTVTest, монитор Alienware способен достигать на практике только около 280 нит при отображении полностью белого экрана – вполне возможно, что Odyssey OLED G8 может столкнуться с аналогичной проблемой.

Другая интересная особенность Odyssey OLED G8 заключается в том, что он дает возможность играть в игры без подключенной консоли или ПК. Это связано с тем, что монитор укомплектован Samsung Gaming Hub – порталом, предоставляющим доступ к облачным игровым сервисам непосредственно с монитора. Его возможности включают использование сервисов NVIDIA GeForce Now и Xbox Game Pass. Точно так же можно смотреть Netflix, YouTube и другие стриминги.

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Встроенное приложение SmartThings позволяет с помощью монитора отслеживать подключенные устройства IoT и управлять ими, включая поддержку Mini DisplayPort, HDMI и USB-C. Odyssey OLED G8 оснащен системой Core Lighting Plus на задней панели – она освещает стену за устройством цветами, соответствующими изображению на экране.

Если 34 дюймов мало, Samsung готовится вскоре выпустить вскоре выпустит OLED- обновление своего 49-дюймового игрового монитора Odyssey G9. Срок его появления – «позже в этом году».