В США стриминг впервые обошел кабельное телевидение по количеству просмотров

Согласно статистике за июль, большинство американских домохозяйств выбрали потоковое вещание, сократив просмотр кабельного и эфирного телевидения.

В прошлом месяце онлайн-трансляции составили 34,8% телепросмотров. Это немного больше, чем у кабельного телевидения, которое составляет 34,4%. Разница может показаться незначительной, но такое произошло впервые в истории.

Сложившееся соотношение объясняется замедлением выпуска нового контента на традиционном телевидении и сокращением количества спортивных программ – у людей стало больше времени на просмотр онлайн-трансляций. Также на него повлиял дебют популярных сериалов, таких как вторая часть четвертого сезона «Очень странных дел» и первый сезон «Обители зла».

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Среди потоковых вещателей лидирует Netflix с 8% от общего количества просмотров, YouTube занимает второе место с 7,3%. Далее следует Hulu с 3,6%, за ним идет Prime Video от Amazon, собравший 3%. Завершают список лидеров Disney + с 1,8% и HBO Max – 1% зрителей. В целом онлайн-трансляции выросли на 3,2% по сравнению с июнем этого года

На фоне общего оттока подписчиков онлайн-телевидения и поисков возможностей для расширения базы клиентов это хорошая новость. Но причина ее кроется в еще большем оттоке у конкурентов – кабельное телевещание в США потеряло более 1 млн подписчиков в 2018 году и с тех пор тенденция сохраняется.

В 2019 году потоковое вещание обогнало кабельное ТВ по числу подписчиков.

Источник: IGN