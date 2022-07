На Netflix вышла вторая часть четвертого сезона сериала «Очень странные дела» / Stranger Things — два заключительных эпизода идут почти 4 часа

Как и планировалось, 1 июля на Netflix появилась вторая часть четвертого сезона научно-фантастического сериала «Очень странные дела» / Stranger Things, созданного братьями Дафферами — два заключительных эпизода уже доступны в онлайн-кинотеатре в оригинальной озвучке (на английском) с украинскими и российскими субтитрами. Их общий хронометраж составляет почти 4 часа (восьмая серия продлится 1 час 25 минут, девятая — почти 2,5 часа).

Chrissy, this is for you: Stranger Things 4 Vol 2. is now streaming! pic.twitter.com/HDLEpFaL9w

— Netflix (@netflix) July 1, 2022