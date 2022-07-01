На Netflix вышла вторая часть четвертого сезона сериала «Очень странные дела» / Stranger Things — два заключительных эпизода идут почти 4 часа

Как и планировалось, 1 июля на Netflix появилась вторая часть четвертого сезона научно-фантастического сериала «Очень странные дела» / Stranger Things, созданного братьями Дафферами — два заключительных эпизода уже доступны в онлайн-кинотеатре в оригинальной озвучке (на английском) с украинскими и российскими субтитрами. Их общий хронометраж составляет почти 4 часа (восьмая серия продлится 1 час 25 минут, девятая — почти 2,5 часа).

Chrissy, this is for you: Stranger Things 4 Vol 2. is now streaming! pic.twitter.com/HDLEpFaL9w — Netflix (@netflix) July 1, 2022

Первая часть четвертого сезона Stranger Thing из семи эпизодов вышла 27 мая и показала лучший старт среди сериалов Netflix, установившего абсолютный рекорд по количеству часов просмотра (286,79 млн часов) — с тех пор шоу надежно удерживает лидерство в общем рейтинге и региональных рейтингах в 75 странах. Собственно, четвертый сезон «Очень странных дел» уже обошел второй сезон «Бриджертонов» и сейчас возглавляет общий рейтинг по количеству часов просмотра (за первые 28 дней по релизу) — зрители провели за шоу 930,3 млн. долларов.

Позже сюда добавят показатели завершающих двух эпизодов, однако маловероятно, что «Очень странные дела» смогут превзойти результат текущего лидера рейтинга сериалов на иностранном языке — корейский сериал «Игра в кальмара», пока надежно удерживающий лидерство с 1,6 млрд часов просмотра за тот же период.

Трейлер второй части четвертого сезона сериала «Очень странные дела» / Stranger Things на английском

https://www.youtube.com/watch?v=sBEvEcpnG7k&feature=emb_logo

Продолжение сериала вышло через три года после показа третьего сезона — события в нем разворачиваются через полгода после предыдущего финала в трех разных местах: многие из основных персонажей остаются в Хоукинсе (служило местом действия предыдущих трех сезонов), тогда как Уилл, Одиннадцать и Джонатан переезжают в Калифорнию, а шериф Джим Хоппер попадает в тюрьму где-нибудь на Камчатке. Продолжение расскажет о том, как главные герои попытаются раз и навсегда положить конец всей беде и монстрам из загробного мира, который называют «Изнанкой».

К своим ролям вернулись актеры прошлых сезонов — Милли Бобби Браун, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфгард, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Сэди Синк, Чарли Хиттон и Наталия Даер. Также 4 сезон добавляет новых персонажей, таких как Крисси Каннингем (Грейс Ван Диен), Эдди Мансон (Джозеф Квинн), Аргайл (Эдуардо Франко) и Векна|Питер Баллард|Номер Один (роль главного антагониста досталась Джейми Кэмпбелл Бауэр).

«Очень странные дела» уже продолжили на пятый сезон, который завершит текущую сюжетную арку. К слову, еще в 2017 году создатели проекта, братья Дафферы, заявляли, что шоу будет идти не меньше четырех-пяти сезонов, но в рамках февральского анонса они намекали на вероятный спин-офф.