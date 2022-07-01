На Netflix вышла вторая часть четвертого сезона сериала «Очень странные дела» / Stranger Things — два заключительных эпизода идут почти 4 часа

Как и планировалось, 1 июля на Netflix появилась вторая часть четвертого сезона научно-фантастического сериала «Очень странные дела» / Stranger Things, созданного братьями Дафферами — два заключительных эпизода уже доступны в онлайн-кинотеатре в оригинальной озвучке (на английском) с украинскими и российскими субтитрами. Их общий хронометраж составляет почти 4 часа (восьмая серия продлится 1 час 25 минут, девятая — почти 2,5 часа).
Chrissy, this is for you: Stranger Things 4 Vol 2. is now streaming! pic.twitter.com/HDLEpFaL9w
— Netflix (@netflix) July 1, 2022
Первая часть четвертого сезона Stranger Thing из семи эпизодов вышла 27 мая и показала лучший старт среди сериалов Netflix, установившего абсолютный рекорд по количеству часов просмотра (286,79 млн часов) — с тех пор шоу надежно удерживает лидерство в общем рейтинге и региональных рейтингах в 75 странах. Собственно, четвертый сезон «Очень странных дел» уже обошел второй сезон «Бриджертонов» и сейчас возглавляет общий рейтинг по количеству часов просмотра (за первые 28 дней по релизу) — зрители провели за шоу 930,3 млн. долларов.
Позже сюда добавят показатели завершающих двух эпизодов, однако маловероятно, что «Очень странные дела» смогут превзойти результат текущего лидера рейтинга сериалов на иностранном языке — корейский сериал «Игра в кальмара», пока надежно удерживающий лидерство с 1,6 млрд часов просмотра за тот же период.
Трейлер второй части четвертого сезона сериала «Очень странные дела» / Stranger Things на английском
https://www.youtube.com/watch?v=sBEvEcpnG7k&feature=emb_logo
Продолжение сериала вышло через три года после показа третьего сезона — события в нем разворачиваются через полгода после предыдущего финала в трех разных местах: многие из основных персонажей остаются в Хоукинсе (служило местом действия предыдущих трех сезонов), тогда как Уилл, Одиннадцать и Джонатан переезжают в Калифорнию, а шериф Джим Хоппер попадает в тюрьму где-нибудь на Камчатке. Продолжение расскажет о том, как главные герои попытаются раз и навсегда положить конец всей беде и монстрам из загробного мира, который называют «Изнанкой».
К своим ролям вернулись актеры прошлых сезонов — Милли Бобби Браун, Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфгард, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Сэди Синк, Чарли Хиттон и Наталия Даер. Также 4 сезон добавляет новых персонажей, таких как Крисси Каннингем (Грейс Ван Диен), Эдди Мансон (Джозеф Квинн), Аргайл (Эдуардо Франко) и Векна|Питер Баллард|Номер Один (роль главного антагониста досталась Джейми Кэмпбелл Бауэр).
«Очень странные дела» уже продолжили на пятый сезон, который завершит текущую сюжетную арку. К слову, еще в 2017 году создатели проекта, братья Дафферы, заявляли, что шоу будет идти не меньше четырех-пяти сезонов, но в рамках февральского анонса они намекали на вероятный спин-офф.
- Netflix выпускает «Очень странные дела» с 2016 года и это один из самых популярных проектов в стриминговом сервисе. Сериал, вдохновленный произведениями Стивена Кинга, ценят за атмосферность, актерскую игру и отсылку к жанровым фильмам 1980-х годов.
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- Третий сезон «Очень странных дел» вышел 4 июля 2019 года, установив абсолютный рекорд онлайн-кинотеатра (на то время) — за четыре дня посмотрели более 40 млн подписчиков Netflix.
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- Это впервые Stranger Things разделили на части — все предыдущие сезоны сериала братьев Даффер выходили полностью сразу, но Netflix сейчас все чаще разделяет популярные шоу на части. Ранее создатели шоу объяснили это тем, что четвертый сезон вышел вдвое длиннее третьего — сценарий занял более 800 страниц, а съемка длилась почти два года. Пандемия здесь тоже сыграла свою роль — из-за COVID-19 фильм в начале 2020 года был приостановлен через две недели после старта, а работа над сериалом возобновилась только в сентябре 2020 года.