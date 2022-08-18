Бесплатный тариф Netflix с рекламой (вероятно) неприятно удивит — отсутствием офлайн-просмотра и ограниченным каталогом

Согласно коду, найденному в приложении компании для iPhone, Netflix не разрешит пользователям нового тарифа с показом рекламы загружать фильмы и другие шоу на свои устройства для просмотра в автономном режиме – функция будет недоступна. Для традиционных вариантов подписки останется возможность скачать видео для просмотра в условиях медленного или недоступного интернета.

Гигант потокового вещания, много лет избегавший рекламы, планирует выпустить тарифный план с демонстрацией рекламы к началу следующего года. Намеки на новую услугу уже отражены в коде приложения Netflix для iPhone. Код также предполагает, что пользователи не смогут пропускать рекламу, а элементы управления воспроизведением не будут доступны во время рекламных пауз.

Netflix ранее заявлял, что сервис на основе рекламы будет доступен в нескольких регионах, а Microsoft займется рекламными технологиями проекта и станет его партнером по продажам. Также компания не будет предлагать весь свой контент на тарифе с рекламой.

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Жесткие ограничения возможностей дешевой подписки с рекламой призваны подтолкнуть пользователей переходить на более дорогие пакеты. С другой стороны, более доступный тариф поможет привлечь к подписке и заинтересовать дальнейшим ее расширением большее количество пользователей.

Конкурирующие сервисы, такие как Hulu, HBO Max и Peacock уже предлагают подписку с просмотром рекламы. Бюджетная версия HBO Max также отключает возможность загрузки.

В последнее время сервисы стримингового вещания столкнулись с оттоком пользователей и принимают меры по увеличению охвата аудитории.

Источник: Bloomberg