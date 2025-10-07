В США запретили громкую рекламу на YouTube и Netflix из-за "украденного" сна одного младенца

YouTube, Netflix и другим стримингам запретили повышать громкость рекламы — правда, только в одном американском штате.

В понедельник губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, который запрещает YouTube, Netflix и другим стримингам повышать громкость рекламы — она должна транслироваться «на уровне основного контента». Правила вступят в силу в июле 2026 года.

Законопроект 576 был внесен в феврале сенатором штата Томом Умбергом из-за жалобы одного из сотрудников — реклама с повышенным уровнем громкости на стримингах якобы постоянно будила его младенца. В своем заявлении Умберг объяснил, что вдохновлялся «каждым измученным родителем, который наконец усыпил ребенка, только для того, чтобы громкая реклама на стриминге свела на нет этот тяжелый труд».

Документ был разработан по образцу Закона об уменьшении громкости коммерческой рекламы (CALM), который вводит ограничения громкости для телевизионных вещателей на федеральном уровне, но не распространяется на стриминги.

«Мы четко услышали калифорнийцев и поняли, что они не хотят, чтобы реклама была громче контента», — заявил Ньюсом. «Подписывая закон 576, Калифорния убирает это неудобство на стриминговых платформах, которые ранее не подпадали под действие федеральных правил».

Ожидаемо, предложение Калифорнии столкнулось с сопротивлением со стороны голливудских стриминговых гигантов. Изначально они заявили, что реклама поступает «из разных источников», а потому ее громкость трудно контролировать. Однако позже Умберг добавил правовые положения, защищающие стриминги от исков рекламодателей, и Ассоциация киноискусств, которая объединяет развлекательные конгломераты вроде Disney, Paramount, Amazon и Netflix, изменила свою позицию. Сейчас звукорежиссеры Ассоциации работают над решением технических вопросов, чтобы обеспечить соблюдение закона.

Источник: The Verge, Politico