Владельцы подписки YouTube Premium получили улучшенный звук и новую скорость воспроизведения

Катерина Даньшина

Власники YouTube Premium отримали "покращений звук" і нову швидкість відтворення

YouTube обновил предложение подписки YouTube Premium, среди прочего добавив «улучшенный» звук и новый уровень ускоренного воспроизведения для большего количества устройств.

Основные обновления

  • Высококачественный звук. Во время просмотра музыкальных видео можно выбрать «Высокое качество» в настройках звука и слушать его с битрейтом 256 кбит/с. Ранее опция была доступна только в YouTube Music и в экспериментальной версии на главной странице YouTube, а сейчас распространилась на всех пользователей Android и iOS.

  • Новая скорость воспроизведения. Платные пользователи YouTube могут настроить воспроизведение видео на скорости 4x (с шагом 0,05). Ранее функция была доступна на Android и iOS, а теперь и в веб-браузере.

  • Функция Jump Ahead, которая позволяет «перепрыгивать» через неинтересные моменты видео. Ранее была доступна на Android, iOS и в Интернете, а сейчас и для YouTube на Smart TV и игровых консолях.

Некоторые обновления YouTube Shorts, ранее запущенные на Android, теперь полностью доступны и на iOS:

  • Режим «картинка в картинке», который позволяет воспроизводить короткие видео в маленьком окне, пока вы листаете другой контент на устройстве.
  • Опция «умной загрузки», автоматически загружает ваши любимые короткие видео на основе истории просмотров.

В блоге Google отмечают, что обновление разворачивают постепенно, поэтому некоторым пользователям оно будет доступно не сразу.

Напомним, что в Украине подписка YouTube Premium доступна по цене от 99 грн/месяц в индивидуальном плане и за 149 грн/месяц для семьи (с ограничением до 5 человек). Для студентов доступна льготная подписка за 59 грн/месяц.

Из минусов в премиальной подписке то, что YouTube понемногу начал следовать примеру Netflix и блокировать семейный тариф пользователям, которые не живут вместе.

Источник: Google

