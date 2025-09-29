Владельцы подписки YouTube Premium получили улучшенный звук и новую скорость воспроизведения

YouTube обновил предложение подписки YouTube Premium, среди прочего добавив «улучшенный» звук и новый уровень ускоренного воспроизведения для большего количества устройств.

Основные обновления

Высококачественный звук. Во время просмотра музыкальных видео можно выбрать «Высокое качество» в настройках звука и слушать его с битрейтом 256 кбит/с. Ранее опция была доступна только в YouTube Music и в экспериментальной версии на главной странице YouTube, а сейчас распространилась на всех пользователей Android и iOS.

Новая скорость воспроизведения. Платные пользователи YouTube могут настроить воспроизведение видео на скорости 4x (с шагом 0,05). Ранее функция была доступна на Android и iOS, а теперь и в веб-браузере.

Функция Jump Ahead, которая позволяет «перепрыгивать» через неинтересные моменты видео. Ранее была доступна на Android, iOS и в Интернете, а сейчас и для YouTube на Smart TV и игровых консолях.

Некоторые обновления YouTube Shorts, ранее запущенные на Android, теперь полностью доступны и на iOS:

Режим «картинка в картинке» , который позволяет воспроизводить короткие видео в маленьком окне, пока вы листаете другой контент на устройстве.

, который позволяет воспроизводить короткие видео в маленьком окне, пока вы листаете другой контент на устройстве. Опция «умной загрузки», автоматически загружает ваши любимые короткие видео на основе истории просмотров.

В блоге Google отмечают, что обновление разворачивают постепенно, поэтому некоторым пользователям оно будет доступно не сразу.

Напомним, что в Украине подписка YouTube Premium доступна по цене от 99 грн/месяц в индивидуальном плане и за 149 грн/месяц для семьи (с ограничением до 5 человек). Для студентов доступна льготная подписка за 59 грн/месяц.

Из минусов в премиальной подписке то, что YouTube понемногу начал следовать примеру Netflix и блокировать семейный тариф пользователям, которые не живут вместе.

Источник: Google