В Steam стартовал фестиваль "Игрок против игрока": Mortal Combat, Rust и другие игры со скидками до 80%

В Steam стартовал тематический фестиваль «Игрок против игрока», посвященный кооперативным или соревновательным играм.
На распродаже можно найти как большие хиты Mortal Kombat или Call of Duty, так и менее известные инди-проекты. Кроме скидок, часть игр имеет демоверсии или бесплатный доступ, в основном это касается многопользовательских тайтлов вроде PUBG. На странице фестиваля упоминаются и будущие релизы, например, The Money Pit запланирована на 15 мая 2026 года. Визуально и по геймплею она берет идеи из популярных инди-хитов R.E.P.O. и PEAK.
Фестиваль продлится вплоть до 20 февраля. Мы традиционно подготовили список игр на распродаже Steam, которые могут вас заинтересовать.
Игры на распродаже в Steam от более дорогих к более дешевым
- Call of Duty: Black Ops Cold War — ₴842 (-67%)
- TEKKEN 8 — ₴719 (-60%)
- Street Fighter 6 — ₴599 (-50%)
- DayZ — ₴599 (-50%)
- Rust — ₴ 349 (-50%)
- Mortal Kombat 1 — ₴259 (-80%)
- Plains of Pain — ₴207 (-50%)
- Wildgate — ₴198 (-67%)
- Forts — ₴137 (-40%)
- A Gentlemen’s Dispute — ₴119 (-25%)
- Mortal Kombat X — ₴109 (-80%)
- Line of Fire — Pirate Waltz — ₴99 (-20%)
- Cossacks 3 — ₴94 (-66%)
- SpiderHeck — ₴79 (-60%)
- Secret Neighbor: Hello Neighbor Multiplayer — ₴33 (-80%)
Напомним, в феврале состоится еще две акции: Фестиваль лошадей (19-23 февраля) и Фестиваль новинок (23 февраля — 2 марта). Затем через несколько недель стартует Большая весенняя распродажа.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: