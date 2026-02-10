tradfi
В Steam стартовал фестиваль "Игрок против игрока": Mortal Combat, Rust и другие игры со скидками до 80%

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В Steam стартував фестиваль “Гравець проти гравця”: Mortal Combat, Rust та інші ігри зі знижками до 80%

В Steam стартовал тематический фестиваль «Игрок против игрока», посвященный кооперативным или соревновательным играм.


На распродаже можно найти как большие хиты Mortal Kombat или Call of Duty, так и менее известные инди-проекты. Кроме скидок, часть игр имеет демоверсии или бесплатный доступ, в основном это касается многопользовательских тайтлов вроде PUBG. На странице фестиваля упоминаются и будущие релизы, например, The Money Pit запланирована на 15 мая 2026 года. Визуально и по геймплею она берет идеи из популярных инди-хитов R.E.P.O. и PEAK.

Фестиваль продлится вплоть до 20 февраля. Мы традиционно подготовили список игр на распродаже Steam, которые могут вас заинтересовать.

Игры на распродаже в Steam от более дорогих к более дешевым

Напомним, в феврале состоится еще две акции: Фестиваль лошадей (19-23 февраля) и Фестиваль новинок (23 февраля — 2 марта). Затем через несколько недель стартует Большая весенняя распродажа.

