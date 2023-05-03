В Steam улучшили отображение трейлеров на странице игр – теперь они более упорядочены и имеют категории

Компания Valve сообщила об обновлении магазина Steam, которое должно повысить удобство просмотра трейлеров и скриншотов игр.

Курс IT-рекрутер Стань тим, кого джуни бояться, а мідли поважають Хочу на курс

Отмечается, что в ответ на отзывы пользователей разработчики обновили отображение трейлеров на страницах игр в магазине Steam. По задумке, нововведения упростят поиск видео с геймплеем и просмотр скриншотов.

Так, реализована новая логика, определяющая порядок отображения трейлеров и скриншотов. Теперь слева от скриншотов в списке миниатюр может быть максимум два трейлера. Если для игры доступно больше трейлеров, то они будут расположены после скриншотов. Таким образом, по умолчанию игроки всегда будут видеть комбинацию трейлеров и скриншотов. Издатели игр сами могут выбрать трейлеры, которые они считают наиболее важными и привлекательными для игроков. Valve рекомендует первыми устанавливать геймплейные трейлеры.

Второе новшество – теперь для каждого трейлера можно указывать категорию, которая будет видна пользователям вместе с названием трейлера. Они будут отображаться в проигрывателе видео на странице игры в магазине. Издателям игр доступны категории игровой процесс, кинематографичный ролик, тизер, интервью или дневник разработки. Таким образом, игроки смогут сразу переходить к просмотру наиболее интересных для них типов трейлеров.