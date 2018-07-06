Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Оказывается, за распространение ПО для скрытого майнинга криптовалют вполне можно получить реальный тюремный срок. По крайней мере, в Японии так точно.

Со ссылкой на издание Nikkei источник сообщает, что житель этой страны по имени Йошида Шинкару был признан судом виновным в умышленной и несанкционированной добыче криптовалюты на компьютерах других людей.

Как сообщается, Шинкару встроил код ПО CoinHive, вирусной JavaScript-программы для скрытого майнинга криптовалюты Monero, в читерскую утилиту, которую распространял через свой блог. Утилита была загружена всего 90 раз, прежде чем геймеры заметили неладное.

За свой проступок подсудимый получил весьма жесткое наказание – год тюремного заключения. Это при том, что таким, пускай и нечестным способом, он сумел выручить всего $45.

Как отмечает источник, это первый приговор с наказанием в виде тюремного заключения за разработку и распространение читов со встроенным майнингом. Причем не только в стране, но и вообще во всем мире. Источник упоминает еще один случай, когда суд в рамках соответствующего дела постановил, что использовать процессорные мощности пользователей для майнинга без их явного согласия незаконно. Но тогда виновный, загрузивший скрипт Coinhive на свой сайт, отделался штрафом в размере $909.

Немаловажно, что в Японии использование читерского ПО в онлайн-играх является нарушением закона о противодействии недобросовестной конкуренции. Вероятно, это тоже сыграло свою роль при вынесении судом приговора в рамках этого конкретного дела. Понесли ли наказание другие, источник не уточняет.

Источник: wccftech