В Украине появились Instagram Reels, а также Music в Facebook и Instagram

Компания Meta расширила список услуг, доступных для украинских пользователей на её социальных платформах. Так, для пользователей в Украине становится доступным новый формат редактирования и распространения видео – Instagram Reels.

В течение следующих недель все опубликованные видео продолжительностью до 15 минут будут дополнены креативными инструментами Reels. Созданные пользователем видео будут размещаться в отдельной вкладке, а публичные ролики продолжительностью до 90 секунд будут освещаться в рекомендациях для просмотра другими пользователями в Instagram.

Создать Reels можно с помощью камеры Instagram. Пользователь может снять ролик непосредственно в приложении или загрузить уже существующее видео. Дополнительно предлагаются различные инструменты для обработки видео:

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Аудио. Пользователи могут искать песню в аудиотеке Instagram или использовать собственное оригинальное аудио, просто записав с ним ролик. Когда пользователи делятся роликом с оригинальным аудио, за ними закрепляется его авторство. Если у пользователя есть общедоступная учетная запись, другие пользователи могут создавать ролики с этим аудио, нажав «Использовать аудио» на Reels.

Эффекты AR. Пользователи могут выбрать любой из готовых эффектов.

Таймер и обратный отсчёт. Эта функция поможет пользователям настроить таймер для записи видео без использования рук. После нажатия кнопки начнёт отображаться обратный отсчёт 3-2-1, после чего начнется процесс съёмки.

Выравнивание. Пользователи могут выравнивать объекты из предыдущего ролика для записи следующего, чтобы создать плавные переходы для таких моментов, как, например, изменение наряда или добавление в кадр новых людей.

Скорость. Пользователи могут использовать ускорение и замедление видео или аудио.

Ретушь. Эта функция придаст общий эффект сглаживания. Пользователи смогут контролировать его интенсивность.

Ремиксы. Эта функция позволяет реагировать на креативные фотографии и видео других пользователей Instagram, а также сотрудничать с другими авторами. Пользователи могут делать ремиксы из публичных фотографий в Instagram. В таком случае фотографии автоматически преобразуются в Reels с макетом зелёного экрана, позволяющим добавлять собственные видеокомментарии. Можно также выбрать из доступных макетов: зелёный экран, горизонтальное или вертикальное разделение экрана или режим реакций. Дополнительно доступен режим «картинка в картинке» для совместной работы с роликами других создателей.

Шаблоны. Новая функция, позволяющая создавать Reels, используя другое видео как шаблон. Все, что нужно сделать, это добавить и обрезать собственное видео под предварительно загруженное аудио и шаблон.

Кроме того, Meta предлагает доступ к музыкальным функциям для украинского сообщества. Так, компания запустила собственные аудиотеки в Facebook и Instagram в Украине, что должно помочь более эффективно общаться и выражать себя. Теперь пользователи смогут легально добавлять в публикации музыку из обширной библиотеки Facebook и Instagram.