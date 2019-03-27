В Украине появился сайт, позволяющий узнать, как и сколько тратят из бюджета на ремонт дорог по областям

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office, BRDO), запустил отрытый портал мониторинга финансирования строительства и ремонта автомобильных дорог Украины, где можно узнать, как тратятся бюджетные деньги на ремонт дорог по областям, какие тендеры объявляются и много чего другого. Данный портал презентовал глава BRDO Алексей Гончарук на недавней пресс-конференции в УНИАН.

Собственно, сайт позволяет контролировать освоение бюджетных средств в дорожной отрасли по следующим четырем основным аспектам:

Ремонт дорог в разрезе областей и дорог государственного и местного значения.

Средства, потраченные на безопасность движения.

Тендеры, которые были объявлены и проведены в областях.

Деньги, которые фактически были потрачены заказчиками.

Данные берутся из открытых реестров, обрабатываются и подаются в удобном и понятном для визуального восприятия виде с графиками и диаграммами. Также на сайте есть весьма интересный онлайн-инструмент — калькулятор. С его помощью водитель может посчитать, сколько сбора он заплатит, заправляя машину, и куда пойдут эти деньги.

Сайт одинаково полезен как для водителей и общественности, так и для бизнеса.

«Водители и общественность получают доступ к информации по каждой дороге на карте — что запланировано, сколько это стоит, кто проводит работы, кто отвечает за текущее состояние, возможность обратной связи. Бизнес получает информацию о планах строительства/ремонта дорог, заказчиков и тендеров», — говорится в сообщении по случаю запуска сервиса.

В рамках пресс-конференции представители BRDO озвучили немало интересной статистики.

По данным BRDO, в 2018 году на ремонт и строительство дорог в Украине потратили более 35 млрд грн. При этом в ведомстве отмечают, что большая часть дорог (около 95%) остается в неудовлетворительном состоянии, а около 40% — требуют полного восстановления.

Каждый автомобилист с каждого литра топлива платит 0,21 евро акцизного сбора. Из них 0,16 евро направляются в Дорожный фонд (последний заработал с 1 января 2018 года), откуда 35% идут на местные дороги, 60% — на трассы государственного и международного значения, 5% — на финансирование безопасности движения.

Остается добавить, что в этом году на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено 56 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.

Источник: BRDO