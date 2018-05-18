В Украине смартфоны Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6+ будут стоить 8 499 грн и 9 999 грн соответственно

Компания Samsung анонсировала начало продаж в Украине новых смартфонов Galaxy A6 и Galaxy A6+ модельного ряда 2018 года.

Напомним, Более компактная модель Samsung Galaxy A6 содержит 5,6-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением HD+ 1480х720 точек. Аппарат несёт на борту 8-ядерный процессор Exynos 7870 с частотой 1,6 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Поддерживается возможность установки карт памяти ёмкостью до 256 ГБ. На задней панели расположена одиночная 16-мегапиксельная камера с LED вспышкой, автофокусом и объективом с диафрагмой f/1.7. Под камерой имеется сканер отпечатков пальцев. Камера на лицевой панели также содержит 16-мегапиксельный сенсор и вспышку, а диафрагма объектива составляет f/1.9. Новинка комплектуется батареей ёмкостью 3000 мАч. Размеры составляют 149,9х70,9х7,7 мм. В качестве операционной системы используется версия Android 8.0.

Смартфон Samsung Galaxy A6+ оснащён 6-дюймовым Super AMOLED дисплеем с FullHD+ разрешением 2220×1080 точек. Здесь тоже применяется 8-ядерный процессор, но уже работающий на частоте 1,8 ГГц. Объём ОЗУ также составляет 3 ГБ, ёмкость встроенного хранилища – 32 ГБ. Пользователи смогут устанавливать карты памяти ёмкостью до 256 ГБ. В данном случае на задней панели применяется двойная камера, которая включает сенсоры с разрешением 16 и 5 МП. Под камерой расположен сканер отпечатков пальцев. На лицевой панели размещена 24-мегапиксельная камера с собственной LED вспышкой. Батарея имеет ёмкость 3500 мАч. Размеры составляют 160,1х75,7х7,9 мм. Аппарат работает под управлением Android 8.0.

Смартфон Samsung Galaxy A6 будет доступен в продаже с 21 мая, а модель Galaxy A6+ — с 28 мая. Но первоначально продажи начнутся лишь в нескольких магазинах. В июне новинки поступят в продажу в фирменных салонах Samsung, а также магазинах партнеров на всей территории Украины. Обе модели устройства Galaxy A6/A6+ будут доступны в синем, чёрном и золотом матовых цветах. Также, на данные модели будут распространяться бонусы и преимущества клуба Samsung Members, воспользоваться которыми можно, установив приложение. Рекомендованная розничная цена Samsung Galaxy A6 установлена на значении 8499 грн, а за версию Galaxy A6+ предстоит заплатить 9999 грн.

Дополнительно отмечается, что при покупке официальных смартфонов Galaxy A6 потребители получат карту памяти ёмкостью 64 ГБ в подарок, дополнительный 1 год гарантии на устройство и скидку 50% на замену экрана в случае механических повреждений. При покупке модели Galaxy A6+ предлагаются чехол-книжка в подарок или возможность беспроцентной рассрочки на 20 месяцев.