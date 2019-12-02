В Украине стартовала пробная перепись населения. Ее проводят через онлайн-анкетирование (в двух районах Киева)
Как мы уже рассказывали, до конца текущего года правительство проведет электронную перепись населения, задействовав мобильных операторов и данные госреестров. И вот 1 декабря в двух районах Киева стартовала пробная перепись населения (ППН-2019). Об этом сообщает пресс-служба Госстата.
Опросы, которые будут проводится в онлайн-режиме, стартовали в ночь с 30 ноября на 1 декабря и продлятся 10 дней. Они проводятся в Оболонском районе Киева и Песковской объединенной территориальной общины Бородянского района Киевской области.
В Укрстате подчеркивают, что ППН-2019 не ставит целью определить количество населения на выбранных территориях. Это подготовительный этап ко Всеукраинской переписи населения 2020 года. Основные цели:
- испытание программы и переписного инструментария;
- определение методов и основных организационных мероприятий;
- апробация применения инновационных технологий;
- определение оптимальных дат и продолжительности проведения;
- определение концепции технологии обработки данных;
- определение механизмов взаимодействия органов государственной статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.
Принять участие в подготовительной переписи населения могут только жители территорий, на которых она проводится. Для этого с 1 по 10 декабря нужно самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на соответствующей страничке сайте Госстата (нужно иметь электронную подпись) — видеоинструкция ниже.
На 14-23 декабря запланирован второй этап переписи. Жители этих районов должны предоставить ответы писарю, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторском участке.
Заключительный этап с контрольным обходом отдельных помещений состоится 24-26 декабря.
Более подробно о том, как будет проходить всеукраинская перепись населения накануне рассказывал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, обещая сэкономить с помощью современных методов 2-3 млрд грн.
Источник: Госстат
- В последний раз всеукраинская перепись населения проводилась в 2001 году. Тогда насчитали 48 млн 457 тысяч украинцев. По данным Госстата, по состоянию на 1 октября 2019 года численность населения Украины составляла 41 миллион 960 тысяч человек.