В Украине стартовала пробная перепись населения. Ее проводят через онлайн-анкетирование (в двух районах Киева)

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Как мы уже рассказывали, до конца текущего года правительство проведет электронную перепись населения, задействовав мобильных операторов и данные госреестров. И вот 1 декабря в двух районах Киева стартовала пробная перепись населения (ППН-2019). Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Опросы, которые будут проводится в онлайн-режиме, стартовали в ночь с 30 ноября на 1 декабря и продлятся 10 дней. Они проводятся в Оболонском районе Киева и Песковской объединенной территориальной общины Бородянского района Киевской области.

В Укрстате подчеркивают, что ППН-2019 не ставит целью определить количество населения на выбранных территориях. Это подготовительный этап ко Всеукраинской переписи населения 2020 года. Основные цели:

испытание программы и переписного инструментария;

определение методов и основных организационных мероприятий;

апробация применения инновационных технологий;

определение оптимальных дат и продолжительности проведения;

определение концепции технологии обработки данных;

определение механизмов взаимодействия органов государственной статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Принять участие в подготовительной переписи населения могут только жители территорий, на которых она проводится. Для этого с 1 по 10 декабря нужно самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на соответствующей страничке сайте Госстата (нужно иметь электронную подпись) — видеоинструкция ниже.

На 14-23 декабря запланирован второй этап переписи. Жители этих районов должны предоставить ответы писарю, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторском участке.

Заключительный этап с контрольным обходом отдельных помещений состоится 24-26 декабря.

Более подробно о том, как будет проходить всеукраинская перепись населения накануне рассказывал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, обещая сэкономить с помощью современных методов 2-3 млрд грн.

Источник: Госстат