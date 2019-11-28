Правительство Украины проведет электронную перепись населения до конца текущего года (с помощью данных мобильных операторов и госреестров), сэкономив 2-3 млрд грн





Министр Кабмина Дмитрий Дубилет подробно описал, как именно Правительство Украины собирается провести перепись населения до конца текущего года, сэкономив на этом процессе порядка 2-3 млрд грн.

«Перепись населения Украины — один из моих топ-20 проектов. Его проведение было запланировано на конец следующего года, и в бюджете на него было предусмотрено 3,4 млрд грн. Почти 100.000 интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев. Перепись — это важное мероприятие. Вот только нас не покидало ощущение, что в таком формате это — непозволительная роскошь для Украины» — отметил Дмитрий Дубилет.

После множества встреч с респондентами, министрами, директорами департаментов, представителями регионов и социологами Дубилет условно разбил все запросы потенциальных заказчиков на два типа: информация о том, в каких населенных пунктах проживает сколько людей, а также их пол и возраст; специализированная информация о составе семьи, жилье, национальности и т.п.

Важно, что большинство запросов первого типа были срочными. В данный момент правительство делает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы) и большинство министерств заявили, что не могут ждать конца следующего года. Именно поэтому в Кабмине приняли решение провести так называемую электронную перепись населения по следующему алгоритму:

Собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении. Собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд), так как эти группы имеют меньшее проникновение мобильных телефонов. Проводим «калибровкой» социологические опросы. Уточняем, сколько SIM-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах. Вставляем эти данные в математическую модель.

В итоге Дмитрий Дубилет рассчитывает получить достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах Украины. Причем эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос.

«Конечно, этот метод не дает ответа на более специализированные вопросы (второй тип). Однако я считаю, что для них, когда они возникнут, можно придумать точечные и более дешевые способы исследования. Можно проводить социологические опросы, работу с электронными реестрами или найти другие необычные источники. Например, для изучения языкового вопроса можно посмотреть статистику банкоматов ПриватБанка;)» — отметил Дмитрий Дубилет.

Исходя из вышеуказанного в бюджете 2020 года расходы на перепись населения были снижены с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. При этом если все пойдет, как запланировано, то в дальнейшем можно будет сэкономить еще 1 млрд.

Дмитрий Дубилет также отметил, что Правительство планирует обнародовать результаты нашего исследования (электронной переписи населения) еще в этом году, а также поблагодарил представителей Киевстар, Vodafone и lifecell за «активное участие в проекте».

Источник: Дмитрий Дубилет