В Украине стартовали предзаказы iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — со скидкой и беспроцентной рассрочкой





13 ноября в Украине стартовали предзаказы на особенные модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max (базовые iPhone 12 и 12 Pro вышли в прошлом месяце) — самый маленький смартфон Apple за последние годы и самый большой за всю историю компании.

В Украине iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max выходят на неделю позже официального старта глобальных продаж, как и было с iPhone 12 и iPhone 12 Pro — 6 ноября предзаказы открыли более чем в 40 странах, а сегодня на этих рынках стартовали фактические продажи.