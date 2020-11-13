В Украине стартовали предзаказы iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — со скидкой и беспроцентной рассрочкой
13 ноября в Украине стартовали предзаказы на особенные модели iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max (базовые iPhone 12 и 12 Pro вышли в прошлом месяце) — самый маленький смартфон Apple за последние годы и самый большой за всю историю компании.
В Украине iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max выходят на неделю позже официального старта глобальных продаж, как и было с iPhone 12 и iPhone 12 Pro — 6 ноября предзаказы открыли более чем в 40 странах, а сегодня на этих рынках стартовали фактические продажи.
Цены и сроки поступления в продажу
iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max уже можно предзаказать у многих украинских ритейлеров, которые официально продают технику Apple. На этапе предзаказов действует специальная цена — на все версии цена снижена на 2 000 по сравнению с обычной. Первые покупатели получат свои смартфоны ровно через неделю 20 ноября, когда стартуют широкие продажи. Как и в случае с iPhone 12 и iPhone 12 Pro, действует предложение с беспроцентной рассрочкой от monobank, но не на 12 платежей, а на 10.
Официальные цены:
iPhone 12 mini:
- 64 ГБ — 25 999 грн;
- 128 ГБ — 27 999 грн;
- 256 ГБ — 31 999 грн;
- Цвета корпуса: черный, белый, красный (Product Red), зеленый и синий.
iPhone 12 Pro Max:
- 128 ГБ — 41 999 грн;
- 256 ГБ — 45 999 грн;
- 512 ГБ — 53 999 грн;
- Цвета корпуса: золотой, графитовый, серебристый и «тихоокеанский синий».
В США iPhone 12 mini стоит от $729 за версию с 64 ГБ, тогда как iPhone 12 Pro Max со 128 ГБ памяти стартует с отметки $1 099. То есть, даже со скидкой украинская цена получается заметно выше американской.
iPhone 12 mini — это, по сути, тот же iPhone 12, только в более компактном корпусе. Он оснащается экраном диагональю 5,4 дюйма, но благодаря экрану с тонкими рамками новая модель получилась компактнее 4,7-дюймового iPhone 6 и актуального iPhone SE (2020). Единственные отличия iPhone 12 mini от обычного iPhone 12 — менее емкий аккумулятор и меньшая скорость зарядки от MagSafe.
iPhone 12 Pro Max с точки зрения позиционирования полная противоположность iPhone 12 mini. Она адресована любителям больших диагоналей и энтузиастам, желающим получить все самое лучшее. iPhone 12 Pro Max выделяется на фоне обычного 12 Pro увеличенным 6,7-дюймовым экраном и более продвинутой основной камерой — стабилизация изображения сдвигом матрицы и улучшенный зум с оптическим увеличением до 2,5 раз (у 12 Pro в 2 раза).
Apple открывает предзаказы на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max [живые фото, видео и первые впечатления]