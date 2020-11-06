Apple открывает предзаказы на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max [живые фото, видео и первые впечатления]

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6 ноября Apple начинает прием предварительных заказов на две особенные модели iPhone в этом году: iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max (базовые iPhone 12 и 12 Pro вышли в прошлом месяце). Первый является самым маленьким iPhone за последние годы, а второй — самый большой iPhone за всю историю.

Предзаказы откроются в 15:00 по Киеву в более чем 40 странах по всему миру (Украины в списке нет). Перед стартом предзаказов Apple раздала нескольким крупным профильным изданиям ритейловые версии смартфонов, чтобы те могли опубликовать первые впечатления о новинках (полноценные обзоры выйдут в день начала продаж 13 ноября). Одновременно Apple открывает предзаказы на умную колонку Home mini.

Мы собрали фото и видео, позволяющие оценить iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max живьем.

Фото iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max в сравнении с другими смартфонами Apple

Обозреватель The Verge Чейм Гартенберг считает, что iPhone 12 mini может подтолкнуть к обновлению пользователей, отдающий предпочтению компактным устройствам, которыми можно удобно пользовался одной рукой. Как мы ранее уже отмечали, iPhone 12 mini стал самым компактным смартфоном Apple со времен iPhone 5. Он оснащается экраном диагональю 5,4 дюйма, но благодаря экрану с тонкими рамками новая модель получилась компактнее 4,7-дюймового iPhone 6 и актуального iPhone SE (2020).

«И этот компактный смартфон действительно очень приятно держать в руках. iOS хорошо масштабируется до 5,4-дюймового дисплея, а дизайн iPhone 12 выглядит и ощущается стольже же хорошо в немного более компактной версии, как и в полноразмерной модели. Если вам нравились размеры старых 5, 5S или SE, то 12 mini — это самое близкое к ним по стилю, что Apple выпускала за долгое время»‎. Чейм Гартенберг, The Verge.

Примерно то же самое говорят об iPhone 12 mini и обозреватели других крупных американских изданий.

«С 5,4-дюймовым экраном и тем же набором функций, как у базового iPhone 12, этот телефон может подойти любому, у кого маленькие руки или маленькие карманы. Он предназначен для тех, кто хочет чего-то менее планшетного. В моих руках среднего размера он казался невероятно маленьким, что на самом деле просто показывает, насколько мы привыкли к огромным телефонам». Дэн Акерман, CNET

Что же касается iPhone 12 Pro Max, это модель с 6,7-дюймовым экраном с точки зрения позиционирования полная противоположность iPhone 12 mini. Она адресована любителям больших диагоналей и энтузиастам, желающим получить все самое лучшее.

Видео с iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max

В США iPhone 12 mini стоит от $729 за версию с 64 ГБ, тогда как iPhone 12 Pro Max со 128 ГБ памяти стартует с отметки $1 099. Официальные гривневые цены пока не сообщаются, но известна дата старта продаж — 20 ноября. То есть, на неделю позже официального старта глобальных продаж, как и было с iPhone 12 и iPhone 12 Pro.