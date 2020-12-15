В Украине стартовали продажи обновленного ноутбука-трансформера Lenovo Ideapad Flex 5 с Intel Core i7 или AMD Ryzen 7 по цене от 25999 грн





Компания Lenovo представила обновленную модель линейки устройств «2-в-1» со способностью трансформироваться — Lenovo Ideapad Flex 5. Это 14-дюймовое устройство может выполнять функции как ноутбука, так и планшета благодаря возможности экрана вращаться на 360 градусов.

За производительность Lenovo Ideapad Flex 5 отвечает процессор Intel Core i7 10-го поколения с дискретной графикой NVIDIA GeForce MX330 (в максимальной конфигурации). Устройство на базе Intel поддерживает стандарт связи Wi-Fi 6 и оборудовано аудиосистемой Dolby Audio. Пользователи также могут выбрать ноутбук на базе процессора AMD Ryzen 7 4700U с интегрированной AMD Radeon Graphics, аудиосистемой Dolby Atmos и поддержкой Wi-Fi 5. Lenovo Ideapad Flex 5 получил сенсорный дисплей с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и опциональным стилусом. Ноутбук поставляется с предустановленной операционной системой Windows 10 Home, что позволяет использовать все его возможности сразу после покупки.

Стандартный режим ноутбука подойдет для задач, требующих максимальной сосредоточенности: работа с документами, набор текста, обработка фото или редактирование видео. Работать с ноутбуком будет удобно даже в условиях плохого освещения благодаря клавиатуре с подсветкой. В режиме планшета легко общаться с родными онлайн, не отвлекаясь от домашних дел, или делать заметки, передвигаясь по квартире. Этот режим позволяет расширить творческие возможности и быть мобильным. Предотвратить случайные нажатия в режиме планшета возможно благодаря автоматическому отключению клавиатуры. Режим тента подойдет, когда руки заняты приготовлением пищи. Он позволяет смотреть любимый сериал или подглядывать рецепт в процессе готовки. Чтобы клавиатура не мешала, и была возможность комфортно расположиться во время просмотра фильма, можно повернуть ее на 180 градусов за экран. Для студентов этот режим также удобен, ведь он позволяет удобно разместить конспект перед устройством с видеолекцией.

В Lenovo Ideapad Flex 5 предусмотрена физическая шторка для веб-камеры, также можно выбрать модель с дополнительным сканером отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа в систему. Алюминиевый корпус защищает устройство от мелких повреждений, обеспечивая его долговечность. Вес 1,5 кг и время автономной работы до 12 часов обеспечивают работу вдали от розеток, а технология Rapid Charge позволяет восстановить заряд до 80% всего за 60 минут.

Ноутбук-трансформер Lenovo Ideapad Flex 5 уже доступен на украинском рынке в темно-сером цвете (Graphite Grey) по цене от 25999 гривен.

Технические характеристики Lenovo Ideapad Flex 5:

Процессор: Intel® Core i7-1065G7 (в максимальной конфигурации) или AMD Ryzen 7 4700U (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Home

Дисплей: сенсорный 14″ Full HD (1920×1080), IPS 250 нит с глянцевым покрытием (в максимальной конфигурации)

Графика: NVIDIA® GeForce MX330 (в максимальной конфигурации, для устройств на базе Intel) или AMD Radeon Graphics (в максимальной конфигурации, для устройств на базе AMD)

Оперативная память: до 16 ГБ DDR4

Накопитель: SSD: до 1 ТБ (для устройств на базе Intel) или до 512 ГБ (для устройств на базе AMD)

Аудиосистема: Dolby Audio™ (для устройств на базе Intel) или Dolby Atmos® (для устройств на базе AMD), два динамика по 2 Вт

Порты: 1 х USB Type-C (с функцией of Power Delivery 3.0 only), 2 х USB 3.1 Type-A Gen 1 (one Always on), 1 х HDMI 1.4 b, картридер 4-in-1 (MMC, SD, SDHC, SDXC), Combo jack 3.5mm (audio / microphone)

Сеть: Wi-Fi 6 (для устройств на базе Intel) или Wi-Fi 5 (для устройств на базе AMD), 2×2 + Bluetooth 5.0

Вес: от 1,5 кг

Цвет: Темно-серый (Graphite Grey)

Источник: Lenovo