В Украине стартовали продажи планшета-трансформера Lenovo Ideapad D330 по цене от 11999 гривен

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Компания Lenovo объявила о начале продаж в Украине 10,1-дюймового планшета-трансформера Ideapad D330, работающего под управлением Microsoft Windows 10. Производитель позиционирует модель как оптимальное решение для использования в сферах, где требуется такое же производительное устройство, как ноутбук, но при этом более портативное и универсальное: в образовании, журналистике, торговле и т.д.

Планшет Lenovo Ideapad D330 создан для тех, кто проводит много времени в пути — устройство весит всего 600 грамм, его толщина составляет 9,5 мм, а с док-станцией, которая поставляется в комплекте, — 1135 г и 18 мм соответственно.

В качестве дисплея выступает сенсорная 10,1-дюймовая IPS-матрица с Full HD разрешением 1920х1200 пикселей. Для подключения периферии можно использовать порты USB 3.1 Type-C, пару USB 2.0 Type-A на док-станции, аудиовыход 3.5 mm, также доступны слоты для карты памяти microSD и SIM-карты.

В максимальной комплектации модель Lenovo Ideapad D330 оснащена четырехъядерным процессором Intel Pentium Silver N5000 с частотой до 2,7 ГГц, встроенной графикой Intel HD Graphics 605 и оперативной памятью 4 ГБ. Планшет оснащен литий-полимерным аккумулятором емкостью 39 Втч, который обеспечивает автономность до 13 часов работы.

Благодаря накопителю объемом до 128 ГБ и поддержке дополнительной карты памяти microSD, планшет способен сохранить большое количество отснятых фото и видео с помощью основной 5 Мп и фронтальной 2 Мп камеры.

В Украине планшет Lenovo Ideapad D330 доступен в сером цвете (Mineral Grey) по цене от 11999 гривен.

Источник: Lenovo