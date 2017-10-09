В Украине стартовали продажи смартфона ASUS ZenFone 4 с двойной камерой по цене 13999 грн

Компания ASUS объявила о начале продаж в Украине смартфона ASUS ZenFone 4, основанного на платформе Qualcomm Snapdragon 630 и оснащенного двойной основной камерой.

Металлический корпус смартфона ZenFone 4 белого или черного цвета изготовлен методом наноформовки, при этом его грани допонительно окантованы, а задняя поверхность подчеркнута концентрической отделкой. Пара основных камер ZenFone 4 полностью интегрированы в корпус, поэтому его задняя панель имеет ровную поверхность без выступов.

Дисплей Super IPS+ с диагональю 5,5-дюймов и разрешением 1920х1080 точек прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass с закругленными краями. Он располагает яркостью до 600 кд/м2, а также поддерживает фирменную технологию ASUS Splendid, позволяющую настраивать цветовую температуру дисплея. Под дисплеем расположена кнопка Home с интегрированным сканером отпечатков пальцев, над ним расположена фронтальная камера на 8 Мп.

Смартфон ASUS ZenFone 4 основан на новом восьмиядерном 64-битном процессоре Qualcomm Snapdragon 630 (ARM Cortex A53), выполненном по 14 нм техпроцессу, с максимальной рабочей частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 508. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а для хранения данных пользователя предусмотрено 64 ГБ памяти. Аккумулятор емкостью 3300 мАч поддерживает технологию быстрой зарядки ASUS BoostMaster посредством порта USB-C.

Смартфон оснащается двумя камерами — основной с модулем Sony IMX362 и светосильным объективом (f/1,8), а также широкоформатной камерой с полем обзора 120 градусов. Камеры оснащены датчиком цветокоррекции и системами оптической (OIS) и электронной (EIS) стабилизации изображения. Система двухпиксельной фазовой автофокусировки основной камеры задействует 24 миллиона точек фокусировки (две на каждый пиксель) для отслеживания движения объекта съемки за 0,03 секунды. Процессор обработки изображений Qualcomm Spectra 160 обеспечивает скорость и плавность фокусировки и масштабирования, а также улучшенную точность цветопередачи.

Модель работает под управлением Android 7 c интерфейсом ASUS ZenUI 4.0, поддерживает две nano-SIM карты (один слот также поддерживает карты памяти microSD). Отметим, что смартфон ASUS ZenFone 4 (ZE554KL) уже доступен в продаже в украинских магазинах по рекомендованной розничной цене 13999 грн.

Источник: ASUS