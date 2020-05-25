В Украине стартуют продажи дизайнерских телевизоров Samsung The Frame и The Serif по цене от 30 тыс. грн





Компания Samsung сообщила о начале продаж в Украине новых дизайнерских телевизоров The Frame и The Serif. Такие модели позиционируются не просто как устройства для отображения видео, но и как элементы интерьера.

Модель The Frame представляет собой лаконичное решение с тонкими рамками, которое может выполнять роль картины. В режиме «Картина», когда телевизор выключен, на экране могут отображаться произведения искусства. Во встроенном приложении Art Store представлено более 1200 работ известных художников и фотографов из самых известных галерей и музеев мира: Прадо, Альбертина, Тейт, Уффици, Лувр, музей Виктории и Альберта, Magnum Photos, LUMAS и др.

Что касается телевизионной части, то устройство содержит QLED дисплей с разрешением 4K и поддерживает стандарт HDR10 +. Как заявляет производитель, новые The Frame устойчивы к выгоранию экрана, что особенно важно во время демонстрации статичных изображений. В новинке используется фирменный процессор Quantum, который с помощью технологии искусственного интеллекта анализирует исходный контент, улучшает его качество и оптимизирует звук в зависимости от сцены на экране.

Что интересно, рамки вокруг экрана являются съёмными. Так что в зависимости от требований конкретного дизайна, можно легко изменять внешний вид телевизора. На выбор пользователей доступны шесть цветов: чёрный, белый, ореховый, светло-бежевый, бежевый и бордовый. В комплекте с телевизором поставляются единственный кабель One Connect (объединяет кабели питания и передачи данных в один), а также кронштейн для крепления телевизора вплотную к стене.

В то же время дизайн флагманского телевизора Samsung The Serif напоминает часть мебельного гарнитура. При этом его верхнюю часть можно использовать как подставку. В этой модели также используется QLED-панель. В устройстве реализован режим Ambient, который способен подстраиваться под фактуру и цвет стены, воспроизводя её на экране. Также телевизор может показывать дату и время, фотографии или же проигрывать фоновую музыку. В телевизор есть встроенный модуль NFC. Благодаря этому пользователь может включить его на своём смартфоне, положить сверху на телевизор и выводить музыку на динамик The Serif. Новое устройство также имеет поддержку технологии Apple AirPlay 2, благодаря которой пользователи могут легко транслировать фото, видео и музыку со своих iPod, iPad или iPhone на экран телевизора.

Линейка дизайнерских телевизоров Samsung The Frame и The Serif включает модели с диагональю экрана от 43 дюймов до 65 дюймов. Цена стартует с отметки 29999 грн. Купить новинки можно уже сейчас в сети брендовых магазинов Samsung Experience Store и в магазинах официальных партнёров. Покупатели получают 10 лет гарантии от выгорания экрана, а также 1 дополнительный год гарантии на ТВ при покупке до 31 мая 2020 года.

Источник: Samsung