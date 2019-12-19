В Украине запустили видеофиксацию практического экзамена на право управления автомобилем, с 2020 года она станет обязательной

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Процедура сдачи практического экзамена на право управления транспортным средством в Украине стала более прозрачной: ход экзамена начнут фиксировать с помощью технических средств контроля, которые будут устанавливаться в каждом экзаменационном авто. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Такая возможность появится в каждом регионе страны уже со следующего вторника — 24 декабря 2019 года. Учебные автомобили оснастят камерами, которые будут фиксировать действия кандидата в водители на дороге и ситуацию в салоне. Суммарно будут функционировать 440 таких мобильных приборов.

В МВД рассчитывают, что нововведение поможет уменьшить коррупционную составляющую, избежать возможных противоречий при сдаче экзамена и выявить совершенное правонарушение. В случае противоречий кандидат в водители будет иметь возможность обжаловать результаты экзамена.

На период тестового режима срок хранения выгруженной информации с видеорегистратора составит 10 суток. В это время кандидат в водители имеет право отказаться от фиксации процесса сдачи практического экзамена. Обязательной фиксация экзаменов станет с 2020 года, а отказ кандидата в водители от видеофиксации экзамена станет основанием для его недопуска к сдаче практики. Также увеличится срок хранения видео.

Отметим, что экзамены на право управления транспортным средством являются одной из самых популярных услуг в сервисных центрах МВД. К примеру, в 2018 году в Украине было впервые выдано 409,729 водительских удостоверений.

Напомним, что на этой неделе стартовал бета-тест приложения «Дія» с электронными водительским удостоверением и техпаспортом.

Источник: ГСЦ МВД