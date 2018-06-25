В Украине завершился первый чемпионат по образовательной версии Minecraft, в котором участвовали 280 школьников со всех уголков страны

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Компания Microsoft объявила победителя и пять лауреатов первого в Украине чемпионата по Minecraft: Education Edition для школьников и их учителей. Первенство в образовательной версии популярнейшей среди детей игры удалось одержать команде «STEM PEOPLE» из города Городище Черкасской области.

Турнир по образовательной версии Minecraft проводился с 4 по 22 июня 2018 года в дистанционном режиме. Одна из целей чемпионата – стимулировать использование Minecraft: Education Edition в учебном процессе и вдохновить школьников применять полученные в игре знания для решения реальных задач.

Именно поэтому команды, в составе которых от 3 до 5 детей и тренер-учитель, получили задание создать во вселенной Minecraft собственный проект Smart City («умного города»). Для этого ребята изучали родной город, его архитектуру и дизайн, потребности и вызовы. Затем в виртуальном пространстве игры создавали инновационные решения и представляли видение города будущего.

«Minecraft захватывает прежде всего возможностью творить и высказываться, — отметила представительница компании Microsoft в Украине Елизавета Вовченко. Во время чемпионата дети показали, в каких городах они хотят жить: почти каждый проект был о безопасности и ни один — о религии. Мы уверены, что за обучением, которое сочетает игру и реальные задачи, будущее нового образования».

Организаторы турнира получили 55 Майнкрафт-миров от школьников из 19 областей Украины, а также из Минска, Беларуси. Многие школьники пошли дальше предложенного задания и представили жюри сверхсовременные города будущего с возможностями искусственного интеллекта.

«Образовательная версия Minecraft — яркий пример того, как компьютерные игры, которые привыкли считать лишь развлечением и тратой времени, в увлекательной форме помогают школьникам получать необходимые для жизни в обществе навыки: общаться и сотрудничать с другими, мыслить креативно, искать инновационные решения для своего города и страны» — отметил во время церемонии награждения Роман Греба, заместитель Министра образования и науки Украины.

Жюри оценивало не только архитектуру проекта, но и идею, презентацию, аргументацию участников. Лауреатами турнира стали 5 команд из Львова, Киева, Тернополя, Херсонской области. Абсолютным чемпионом первого в Украине соревнования по Minecraft: Education Edition стали ребята из Черкасской области.

Кроме того, организаторы присудили несколько дополнительных номинаций: наградили команду самых маленьких участников – школьников из первого и второго классов; лучший детский социальный проект и самый содержательный исследовательский проект.

Источник: Microsoft