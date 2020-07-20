В Украину едут мини-ПК ASUS PN50 с 7-нм процессорами AMD Ryzen 4000U

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ASUS объявила о скором начале продаж в Украине нового мини-ПК ASUS PN50, дебютировавшего в прошлом месяце и построенного на базе 15-ваттных APU Ryzen 4000 (Renoir).

Увы, подробностей о конфигурациях, сроках начала продаж и рекомендованных ценах для Украины пока нет, так что пока остается ориентироваться на предложения заокеанских онлайн-площадок — там цены barebone-конфигураций начинаются от $390, тогда как готовые сборки с Ryzen 7 4800U (8 ядер/16 потоков, 1,8/4,2 ГГц, Radeon Vega 8), 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200 и NVMe SSD на 256 Гбайт оцениваются примерно в $600.

Аппаратным базисом мини-ПК ASUS PN50, выступают 7-нм гибридные процессоры Ryzen 4000U: от Ryzen 3 4300U (4 ядра/4 потока, 2,7/3,7 ГГц) в базовой конфигурации до Ryzen 7 4800U (8 ядер/16 потоков, 1,8/4,2 ГГц) в топовой конфигурации. По словам производителя, новинка годится для широкого спектра домашних и деловых приложений. Высокая производительность и компактный размер позволяют использовать PN50 в тех условиях, где традиционные ПК подходят хуже — например, в качестве основы домашнего кинотеатра или для управления цифровыми табло. Он поддерживает подключение внешнего монитора 8K или до четырех мониторов 4K с кадровой частотой 60 Гц.

Размеры ASUS PN50 — 115x115x49 мм. В корпусе помещается один накопитель 2,5 дюйма и еще один — M.2. В простое PN50 потребляет около 10 Вт, а уровень шума составляет 21,9 дБА. При полной нагрузке шум повышается до 34,7 дБА.

На гранях мини-ПК доступны порты USB 3.2 Gen1 Type-A (x3), USB 3.2 Gen2 Type-C (x2), слот кардридера MicroSD, 3,5-мм аудиогнездо, разъем гигабитного сетевого интерфейса RJ-45, а также видеовыходы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Также в оснащение входит беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 AX200 (Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0).