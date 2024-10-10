В Украине легализуют криптовалюту в начале 2025 года, — Гетманцев

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорит, что в Украине планируют легализовать криптовалюту в первой половине 2025 года.

Сейчас идет доработка соответствующего законопроекта — этим занимается Нацбанк в сотрудничестве с МВФ.

«У нас будет конкретная официальная позиция от экспертов МВФ по этому законопроекту. Я думаю, что ориентировочно, первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать крипту», — рассказал Гетманцев в интервью YouTube-каналу ASATrьопс (через ТСН).

В то же время нардеп отрицает появление каких-либо льгот на криптовалюту:

«Будет обычное налогообложение по модели налогообложения операций от ценных бумаг — когда налогом облагается инвестиционная прибыль».

Напомним, что еще в 2021 году Верховная Рада приняла законопроект №3637 «О виртуальных активах», который должен был вступить в силу после изменений в Налоговом кодексе. Однако президент наложил вето на документ и внес некоторые правки. Уже во время войны депутаты безрезультатно пытались изменить налоговое законодательство — и за разработку законопроекта взялись снова после того, как ЕС одобрил регламент регулирования виртуальных активов МиСА.

В июне прошлого года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) представила представителям профильных государственных органов и рыночному сообществу текст законопроекта о налогообложении криптоактивов, который базировался на положениях европейского закона. Одно из главных предложений в документе предусматривало налог на прибыль от деятельности на крипторынке по ставке 18% и военным сбором в размере 1,5%. Однако не понятно, говорил Гетманцев об этом документе, или же о новом.