В ЕС будут отслеживать криптовалютные платежи по примеру банковских переводов – новое законодательство планирует перенять и Украина

На прошлой неделе Европарламент согласовал «Закон о крипторинках» (MiCА) — комплексные правила регулирования криптоактивов, которые позволят бороться с «отмыванием денег» и незаконными переводами в ЕС.

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Правила предусматривают, что:

С 2024 года на все криптовалютные переводы в ЕС (независимо от суммы) будет распространяться так называемое «правило путешествия» – то есть информация об источнике актива и его бенефициаре будет передаваться вместе с транзакцией и сохраняться у обеих сторон.

Все фирмы, которые планируют выпускать или торговать токенизированными активами и стейблкоинами, должны получить лицензию на деятельность в 27 странах ЕС.

Законодательство также требует от поставщиков услуг криптоактивов автоматически делиться информацией с налоговой службой (но правила не применяются к переводам от человека к человеку, осуществляемым без поставщика или между поставщиками, действующими от своего имени).

Кроме того, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) получит полномочия вмешиваться и запрещать/ограничивать деятельность криптоплатформ, которые «не защищают должным образом инвесторов или угрожают целостности рынка или финансовой стабильности».

MiCA также решает проблемы с влиянием криптовалюты на окружающую среду, поскольку компании теперь должны отчитываться о потреблении электроэнергии и влиянии цифровых активов на природу.

«Недавние события подтвердили настоятельную потребность во введении правил, которые будут лучше защищать европейцев, которые инвестировали в эти активы, и будут предотвращать злоупотребление криптоиндустрией для отмывания денег и финансирования терроризма», — сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон.

MiCA предназначен для того, чтобы криптопереводы в рамках ЕС можно было отслеживать, равно как и обычные банковские переводы. Кроме того, правила призваны защитить инвесторов, повысив прозрачность криптоопераций и создав комплексную систему для эмитентов и поставщиков услуг, включая соблюдение правил борьбы с отмыванием денег.

Криптовалюты, такие как биткоин, отслеживают транзакции через блокчейн-запись. И хотя все транзакции регистрируются в общедоступной книге, их можно отследить только к открытому пользовательскому ключу, а не к его реальной личной информации. Эта псевдоанонимность побудила многих инвестировать в криптовалюту, но она все равно создает ряд рисков.

При работе с криптоактивами люди не подпадают под действие правил защиты прав потребителей ЕС и рискуют потерять деньги. Кроме того, ЕС опасается, что широкое использование криптовалюты может привести к финансовой нестабильности, манипулированию рынком и финансовым преступлениям.

Согласно данным платформы Chainalysis, в 2022 году сумма криптовалюты, полученной незаконным путем или для использования группами или отдельными лицами в незаконных целях, включая терроризм и торговлю людьми, составила чуть более $20 млрд.

Пока что политика по всему миру варьировалась от игнорирования до полного запрета использования криптовалют. Великобритания избрала поэтапный подход к регулированию, начав со стейблкоинов, чтобы впоследствии перейти и на другие криптоактивы, но четких временных рамок нет. Между тем США придерживались несколько индивидуального подхода к делу, например, преследуя отдельных лиц.

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Планируется, что MiCA станет первым в мире комплексным набором правил для регулирования криптоактивов; он также является частью пакета законодательных предложений по ужесточению правил ЕС в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, представленного Комиссией в 2021 году. Пакет также содержит предложение о создании нового органа ЕС для борьбы с отмыванием денег.

По данным Reuters, криптокомпании приветствуют «определенность в регулировании» и требуют подобных действий от других стран.

Правила MiCA также лягут в основу нового закона о виртуальных активах в Украине, который, вероятно, будет принят в конце года:

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ранее назвала одобрение правил ЕС «историческим решением» и отметила, что «Украина будет одним из первых государств, имплементирующих этот регламент в национальное законодательство».