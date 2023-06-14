Криптовалюта в законе. В Украине представили законопроект о налогообложении виртуальных активов

14 июня Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) наконец-то презентовала представителям профильных государственных органов и рыночному сообществу текст законопроекта о налогообложении криптоактивов, который базируется на положениях европейского «Закона о крипторынках» (MiCА).

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Одно из главных нововведений – налог на прибыль от деятельности на крипторынке по ставке 18% и военным сбором в размере 1,5%. Налог необходимо уплатить, когда общий финансовый результат операций с инвестактивами имеет положительное значение, а плательщик обладает полученными в результате этих операций активами до 365 дней.

Член НКЦБФР Юрий Бойко говорит, что концепция налогообложения создана по примеру моделей западных стран.

«Если виртуальный актив куплен за 10 000 грн, а продан за 11 000 грн, то облагается налогом разница – 1000 грн», – объясняет он в комментарии Forbes.

Еще в 2021 году Верховная рада приняла законопроект №3637 «О виртуальных активах», который должен был вступить в силу после изменений в Налоговом кодексе. Однако президент наложил вето на документ и внес некоторые правки. Уже во время войны депутаты безрезультатно пытались изменить налоговое законодательство – и за разработку законопроекта взялись снова после того, как ЕС принял регламент регулирования виртуальных активов МиСА.

Если парламентарии в конце концов примут законодательство, регуляторами виртуальных активов будут Национальный банк и НКЦБФР. Закон также будет распределять виртуальные активы по категориям (токены электронных денег, токены с привязкой к активам, другие виртуальные активы). Для выпуска токенов с привязкой к активам на торгах эмитент должен быть авторизованным юридическим лицом в НКЦБФР.