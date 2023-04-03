В Украине начинается продажа беспроводных наушников OPPO Enco Air3 по цене 2500 грн

Компания ОРРО AED Украина презентовала новейшие беспроводные наушники OPPO Enco Air3 с модулем DSP, управляющим обработкой OPPO Alive Audio в самом устройстве.

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Наушники OPPO Enco Air3 получили драйверы с диафрагмой диаметром 13,4 мм. Также они оснащены Cadence Tensilica HiFi 5 DSP для обработки звука. Отмечается, что обработка OPPO Alive Audio производится в самих наушниках. Поэтому эффекты объемного звука не зависят от смартфона или аудиоплеера, используемого владельцем. Для связи с источниками звука служит интерфейс Bluetooth 5.3. Поддерживается функция двойного подключения устройств через Bluetooth, что позволяет быстро переключаться между разными источниками звука.

Наушники OPPO Enco Air3 могут работать без подзарядки до 6 часов. Благодаря использованию комплектного футляра автономность увеличивается до 25 часов. Поддерживается быстрая зарядка – за 10 минут наушники получают заряд для непрерывной работы в течение 2 часов. Каждый наушник весит 3,7 г. OPPO Enco Air3 имеют уровень защиты IP54, то есть они устойчивы к брызгам воды.

Наушники OPPO Enco Air3 представлены в Украине в двух цветовых решениях: Сиреневый (Misty Purple) и Белый (Glaze White). Новинку можно купить на сайтах и в магазинах партнеров по цене 2499 грн.