В Украине стартовали продажи Gigabyte Aorus 16X и G6X — 16-дюймовые игровые ноутбуки с ИИ от 53 тыс. грн

Украинское представительство Gigabyte анонсировало старт продаж игровых ноутбуков G6X и Aorus 16X — речь идет о 16-дюймовых модификациях 2024 модельного года, которые могут похвастаться не только современным «железом», но и программными оптимизациями на базе искусственного интеллекта AI Nexus и AI Boost.

Функции AI Nexus и AI Boost автоматически распознают и подгоняют показатели ЦП, видеокарты и обороты вентиляторов системы охлаждения под профиль игры, повышая FPS до 9%. Уже сейчас AI Boost, который работает на базе Microsoft Azure AI, поддерживается более чем 400 играми. Отдельно предусмотрены специальные режимы для создателей цифрового контента и для продления времени работы от аккумулятора. Также упоминается AI Power Gear, динамический переключатель между встроенной и дискретной видеокартой, который добавляет до 40 минут автономности, и AI Generator на базе Stable Diffusion, который способен генерировать изображение по описанию без подключения к интернету.

Из этой пары Gigabyte Aorus 16X — несколько мощнее и интереснее по характеристикам. В топовой конфигурации он сочетает процессор Core i9-14900HX (24 ядра, 8P/16E) и дискретный видеоадаптер Nvidia RTX 4070 с повышенным 140-ваттным уровнем TGP. Также есть варианты с Core i7-14650HX (16 ядер, 8P/8E) или Core i7-13650HX (14 ядер, 6P/8E) и RTX 4060. За охлаждение отвечает фирменная СО Windforce Infinity с двумя массивными вентиляторами, пятью тепловыми трубками и радиатора с множеством тонких (0,1 мм) ребер, которая способна отводить до 170 Вт тепла. Объем оперативной памяти DDR5-4800 может достигать 64 Гбайт, а подсистема хранения данных представлена двумя NVMe-накопителями M.2 с интерфейсом PCI Express 4.0 x4.

16-дюймовый дисплей Aorus 16X с разрешением 2560×1600 пикселей поддерживает частоту обновления 165 Гц, повышенный до 400 нит запас яркости и охват 100% палитры цветов sRGB. Также есть сертификация Pantone Validated и поддержка G-Sync. Клавиатура имеет трехзонную RGB-подсветку и отдельную горячую кнопку для запуска AI Microsoft.

Оснащение ноутбука также включает беспроводной модуль Wi-Fi 7|Bluetooth 5.4 (поддерживает сети с частотой до 6 ГГц, шириной канала до 320 МГц, модуляцией 4096 QAM, конфигурация антенн 2х2), гигабитный сетевой интерфейс, порты Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и аккумулятор на 99 Вт-ч с возможностью быстрой зарядки от блока питания 240 Вт или от Type-C (USB PowerDelivery 3.0) 100 Вт. Габариты устройства составляют 356x254x20~27 мм при массе 2,3 кг.

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Внешне модель Aorus G6X не отличается от Aorus 16X, а вот изнутри отличия есть — ее характеристики скромнее. Основа — процессор Core i7-13650HX (14 ядер, 6P/8E), дополненный дискретной видеокартой RTX 4060 или RTX 4050 с максимальным 105 Вт TGP, двухканальной оперативной памятью DDR5-4800 МГц и двумя слотами PCIe Gen4x4 M.2. Система охлаждения здесь рассчитана на отвод до 135 Вт тепловой мощности.

Aorus G6X оснащен 16-дюймовым экраном с частотой обновления 165 Гц, но меньшим разрешением (1920х1200) пикселей и более низкой пиковой яркостью (250 нит). Сетевые возможности представлены Ethernet и Wi-Fi 6E (конфигурация антенн 2х2). Аккумулятор — 73 Вт∙ч. Устройство можно зарядить за 30 минут благодаря блоку питания мощностью 180 Вт, также поддерживается PowerDelivery3.0 с мощностью до 100 Вт. Габариты ноутбука составляют 361x259x25,1~28,9 мм, а масса — 2,5 кг.

Оба ноутбука уже доступны для приобретения в украинских магазинах: цены на Aorus 16X стартуют от 62 999 грн, а Aorus G6X — от 52 999 грн.