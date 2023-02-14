В Украину едет звезда «Игры престолов» — Джек Глисон передаст автомобиль для ВСУ и разыграет статуэтку Джоффри на благотворительном аукционе

Исполнитель роли Джоффри Баратеона в «Игре престолов», Джек Глисон, посетит Киев, где примет участие в нескольких благотворительных мероприятиях и передаст пикап для ВСУ, который приобрели британские волонтеры.

Ирландский актер пробудет в Украине с 15 по 18 февраля, где планирует встретиться с военными, актерами и школьниками. Ранее Глисон выставил коллекционную статуэтку короля Джоффри на благотворительном аукционе Прозорро. Продажи — полученные деньги пойдут на приобретение тепловизора для 5-го отдельного полка.

Стартует аукцион 15 февраля в 12.15. Начальная стоимость лота — 10 тысяч гривен.

«Хочу поддержать Украину в ее борьбе за независимость. Вскоре я приеду к вам на несколько дней, а сейчас, поддерживая инициативу украинских коллег, хочу выставить на аукцион статуэтку, изготовленную одним художником в Лос-Анджелесе», — говорит звезда «Игры престолов».

Джек добавил, что распишется на статуэтке и попытается лично передать ее новому владельцу в Киеве 16 февраля.

Также актер посетит благотворительный киноинтенсив, на котором англоязычные украинские актеры поработают над сценой из «Игры престолов», и встретится с женой украинского военного. Женщина победила в лотерее «Кофе с Джеком» — участие в которой можно было принять за минимальный донат в 100 гривен. Все собранные деньги будут направлены на приобретение грузовика для минометчиков.