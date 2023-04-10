В утечке засветился смартфон Google Pixel 7A в новом голубом цвете

По мере приближения мероприятия Google I/O 2023 в сети появляется всё больше сведений о грядущих анонсах. Ожидается, что 10 мая состоится анонс нового смартфона среднего уровня Google Pixel 7A. И очередная утечка предполагаемого маркетингового рендера приоткрыла завесу тайны над этим устройством.

Курс Мікросервісна архітектура Це вам не шубу в труси заправляти Хочу на курси

Изображение демонстрирует новый голубой вариант корпуса Pixel 7A, который будет доступен наряду с белой и чёрной версиями. Это приглушенный голубой цвет, и он очень далёк от «действительно синего» оригинального Pixel. Похоже, что Google не решается снова смело использовать цвета.

Изображение также демонстрирует, что Pixel 7A будет более похожим на флагманские телефоны Google, чем любое предыдущее устройство серии A. В плане дизайна аппарат очень похож на Pixel 7, а выдают его, пожалуй, более массивные рамки дисплея.

По слухам, смартфон Google Pixel 7A оснащён тем же процессором Tensor G2, что и прошлогодние модели Pixel 7 и 7 Pro. Под давлением конкурентов Google наконец внедрит в модели среднего уровня дисплей с частотой обновления 90 Гц. От устройства можно ожидать некоторых упрощений в характеристиках камеры.

Курс Візуалізація інтер’єрів у 3Ds Max По-перше, це красиво Мур

Пока что нет сведений о цене Google Pixel 7A. В настоящее время модель Pixel 7 продаётся по цене $449, а прошлогодний Pixel 6A стоит $299.

Источник: The Verge