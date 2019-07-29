В Японии на долю процессоров AMD приходится более 2/3 рынка самостоятельной сборки компьютеров и менее 15% рынка готовых систем





Японский рынок самостоятельной сборки компьютеров продемонстрировал высокий уровень доверия к новым процессорам AMD Ryzen. Согласно данным отчёта PC Watch, в этом сегменте рынка на долю чипов AMD приходится 68,6% всех продаж в крупных розничных сетях. Данные были получены от Amazon Japan, Bic Camera, EDION и др. торговых сетей, а также от дистрибьюторов, которые наполняют товарами магазины по продаже компьютерных комплектующих.

Рыночная доля процессоров AMD начала свою тенденцию к росту с сентября 2018 года, на тот момент она составляла около 20%. Росту доли рынка способствовали главным образом нехватка процессоров Intel в канале розничных продаж для пользователей, предпочитающих самостоятельно собирать свои компьютеры. Среди других причин роста популярности продукции AMD называют завышенную стоимость на процессоры Intel, скидки на процессоры AMD второго поколения Ryzen. Кроме того, очередной импульс росту дал выход процессоров Ryzen 3-го поколения, которые более предпочтительны в плане цены и превосходят в плане производительности решения Intel в различных ценовых сегментах.

Проблемной областью AMD по-прежнему остаются OEM-производители и рынок готовых ПК, где основная часть продаж приходится на системы с процессорами Intel. Несмотря на лидерство в сферах цены, производительности и эффективности, компания не может сравниться с Intel в плане реализации. Корпорация Intel способна сохранить своё доминирующее положение в OEM сегменте с помощью оптовых цен и определения приоритета канала OEM перед розничным каналом DIY. В Японии готовые настольные компьютеры и ноутбуки с процессорами AMD занимают незначительную долю – 14,7% рынка. Правда, этот показатель постепенно увеличивается.

Источник: techpowerup