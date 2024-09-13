В июле 29 токенов вышли в лидеры: отчет HashKey Capital

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HashKey Capital, крупный управляющий активами, инвестирующий в блокчейн, финтех-технологии и цифровые активы, выкатил свежий отчет по крипторынку. Судя по публикации, охватывающей июль 2024 года, все не так уж и плохо.

Ключевые моменты из отчета HashKey Capital:

В начале июля общая капитализация крипторынка упала до $1,9 трлн, но к концу месяца достигла $2,2 трлн. Биткоин вырос на 1,5%, а индекс S&P 500 — на 1%, что свидетельствует о большей устойчивости BTC в условиях экономической нестабильности.

От самой низкой до самой высокой цены за месяц биткоин вырос на 27%, а весь рынок криптовалют — на 23,5%. В то же время индекс S&P 500 показал рост лишь на 2,2% за аналогичный период.

Произошел общий рост Total Value Locked (TVL) на 8,9%, что указывает на новые денежные притоки в блокчейн-экосистемы. Avalanche и Arbitrum показали прирост TVL на 33% и 23% соответственно. Показатель TVL измеряет общую стоимость размещенных активов.

Avalanche: +33% Arbitrum: +23% Polygon: +6.2% Ethereum: +1.6% Bitcoin: -33.3% BNB: -4.5% Solana: -3.26% Tron: -1.8% Ton: -0.3%

В США объем активов под управлением (AUM) биткоин-ETF вырос на 12,6%. То есть, больше людей инвестировали в эти фонды. В то же время спотовые ETF на Ethereum потеряли часть средств из-за того, что инвесторы продавали акции после конверсии фонда Grayscale Ethereum Trust (ETHE) в другой формат.

BTC и ETH показали обратную корреляцию с американскими акциями (когда пока один актив растет, другой — падает).

В июле хешрейт увеличился на 12%, что свидетельствует об оживлении майнеров после халвинга.

Среди топ-100 монет 29 завершили месяц в плюсе, причем Mantra, Helium и XRP оказались среди лидеров, а Chiliz, Beam и Celestia — среди лузеров.

В июле общая сумма денег, заблокированных в DeFi-протоколах, осталась на прежнем уровне, поскольку рынок не показал сильного роста. А общая стоимость DeFi-токенов снизилась на 6%. Это означает, что инвесторы могли продавать свои токены для получения прибыли, но при этом оставляли деньги заблокированными в самих протоколах, не выводя их полностью из DeFi.

Главные события июля 2024 года

Ликвидированный крипто-сервис Mt. Gox выплатил компенсации в биткоинах и Bitcoin Cash 70% кредиторов.

Управляющие активами подали заявки на спотовый ETF Solana в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Биткоин-ETF увидели значительный приток капитала, из-за которых лидирует ETF Blackrock IBIT (более $100 млн).

Уровень инфляции США составил 3%.

Попытка покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа.

Генеральный директор BlackRock Ларри Финк заявил, что биткоин — это легитимный финансовый актив.

В США запущены спотовые ETF на Ethereum.

ETF HashKey Bosera Bitcoin стал самым популярным ETF на BTC в Гонконге.

На конференции Bitcoin 2024 Дональд Трамп объявил о планах создания стратегического биткоин-резерва США, а сенатор Синтия Ламмис высказала мнение, что биткоин как резервный актив укрепит доллар США.

Майкл Сейлор обновил прогноз цены биткоина: $13 млн к 2045 году.

Источник:HashKey Capital

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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