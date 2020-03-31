Valve анонсировала Artifact Beta 2.0, игра претерпит значительные изменения, в том числе в плане монетизации





Коллекционная карточная игра Artifact, разработанная компанией Valve, в прошлом году отправилась на доработку из-за того, что она не смогла удержать игроков. В компании тогда заявили, что фактический результат не соответствует ожиданиям. А теперь компания запускает новую бета-версию игры, которая претерпела значительные изменения.

Новая версия Artifact Beta 2.0 предусматривает существенные изменения в геймплее, монетизации, а также добавляет новый режим. Как отмечает Valve, карты теперь не будут продаваться, их можно будет разблокировать в процессе игры. Компания намерена искать другие способы монетизации. Что касается игрового процесса, игроки смогут уменьшить масштаб и получить доступ ко всем трём линиям одновременно. Более того, появится новый режим под названием Hero Draft, который позволит игрокам «почувствовать вкус создания колод без всякого давления». Карты, колоды, статистика и другие элементы предыдущей версии игры Artifact не будут перенесены в новую версию. Это вызвано тем фактом, что отдельные карты будут полностью изменены или удалены.

Приглашения на тестирование Artifact Beta 2.0 будут рассылаться «преимущественно случайным образом» для отдельных учётных записей. Однако преимущество всё же будет отдаваться тем пользователям, кто играл в оригинальную версию. В дальнейшем станет доступно открытое бета-тестирование. Valve предоставит более подробную информацию о тестировании новой версии игры немного позже.

Источник: neowin