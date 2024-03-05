Valve обновила Steam — улучшена корзина и возможность скрывать от друзей игры

Ночью 5 марта Valve выпустила обновление Steam, которое принесло несколько новых возможностей. Его тестировали в бете Steam с конца декабря, а теперь оно стало доступным для всех в настольном клиенте, мобильном приложении и на Steam Deck.

За время бета-тестирования разработчики внесли корректировки и улучшения на основе полученных отзывов — в частности, загружаемое содержимое для приватных приложений по умолчанию тоже будет приватным. При желании это можно изменить в свойствах приложения на странице игры в библиотеке. Также разработчики добавили специальный индикатор вверху списка друзей, который поможет не забыть о текущем статусе приватности во время игры в приватную игру. Ниже приводим итог новых функций Steam, если внезапно пропустили анонс в декабре.

Новые функции Steam

Опция объединенные подарки, которая позволяет покупать игры одновременно для нескольких друзей (и для себя) без необходимости оформлять несколько заказов через корзину — все в одном диалоговом окне.

Одна корзина на всех устройствах: содержимое корзины теперь синхронизируется на всех устройствах с доступом к учетной записи Steam (в том числе на Deck и в мобильном приложении).

Приватные приложения: новая опция приватности профиля на случай, которая позволяет скрывать отдельные постыдные игры (18+) в библиотеке от друзей и всех остальных.

Приватные покупки: игры можно сделать приватными еще до покупки, выставив им соответствующую метку перед оформлением заказа, чтобы это не вылезло в ленте друзей.

Все эти новые функции уже доступны и должны появиться сразу после следующего входа в Steam — в частности в мобильном приложении и на Steam Deck. Их совершенствование продолжается, поэтому разработчики просят и в дальнейшем делиться своими мыслями и предложениями по улучшению процесса оформления заказа и общего опыта пользования Steam.

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