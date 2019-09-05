Valve показала обновленную библиотеку Steam, бета-тест нового дизайна стартует 17 сентября

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Как известно, Valve уже давно работает над редизайном интерфейса магазина Steam. Собственно, еще в марте нам показывали, как будет выглядеть обновленный интерфейс, а затем в июне подоспели свежие рендеры. И вот сейчас стало известно, что разработчики наконец готовы перейти на следующий этап — к открытому бета-тестированию обновленной библиотеки Steam. Оно начнется 17 сентября.

Одновременно с анонсом Valve опубликовала порцию новых рендеров, демонстрирующих обновленный дизайн.

Как видим, Steam останется минималистичным, но выглядеть будет более современно и свежо. Помимо визуальных изменений есть несколько функциональных улучшений.

Пожалуй, самым крупным изменением в структуре станет новый раздел «События. Он уже доступен для разработчиков игр в Steam, но пользователи получат доступ к событиям только после запуска бета-теста обновлённой библиотеки. В рамках «Событий» можно будет узнать о предстоящих стримах, сессиях вопросов и ответов, выходе DLC, киберспортивных турнирах, скидках и других новостях. Также в обновленном Steam появятся новые категории: «Что нового», «Недавно запущенные игры» и «Недавняя активность друзей».

Еще одно полезное новшество — возможность создавать коллекции по тегам. Игры, добавляемые в библиотеку, автоматически будут распределяться по папкам.

Источник: Steam