Появились новые изображения обновленного интерфейса Steam

Сайт Steam Database показал изображения нового интерфейса Steam, который был анонсирован ещё в марте этого года. По информации SteamDB, утечка просочилась через обновление китайского лаунчера Counter-Strike: Global Offensive.

Новый интерфейс выглядит изящнее, и в нём легче ориентироваться. На скриншотах можно увидеть обновлённую библиотеку и страницу магазина с карточками. По сути это то, что мы уже видели во время анонса обновления, за исключением нескольких изменений.

SteamDB также продемонстрировал новый эффект отображения коллекционных карточек при наведении на них курсора мыши.

Loving this hover effect on trading cards in the new library UI. pic.twitter.com/FSvHDYUzY0

— Steam Database (@SteamDB) 9 июня 2019 г.