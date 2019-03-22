Фотогалерея дня: Valve показала как будет выглядеть обновленный интерфейс Steam

Во время мероприятия GDC 2019 компания Valve продемонстрировала, как будет выглядеть обновленный интерфейс библиотеки игр магазина Steam. Разработчики пообещали запустить бета-тестирование нового интерфейса уже летом.

Библиотека игр будет выглядеть более свежо, пользователь получит еще больше возможностей отсортировать свои покупки и выбрать то, во что хочется поиграть в данный момент (естественно, это затронет в первую очередь обладателей достаточно большого количества игр). Страницы игр будут еще более интерактивными, отображая не только контент разработчиков, но и все последние активности игрока и его друзей. В интерфейсе также появится специальный раздел Events, в котором Steam соберет самые важные события, происходящие с любимыми играми пользователя.

Напомним, что недавно Valve анонсировала новую службу потоковой передачи игр Steam Link Anywhere, которая позволяет транслировать Steam-игры на смартфонах, планшетах и телевизорах в любой точке мира, где есть интернет.

Источник: Polygon