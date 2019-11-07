Valve работает над новым потоковым игровым сервисом Steam Cloud Gaming





Компания Valve, вероятно, работает над созданием нового облачного сервиса для Steam. К такому выводу удалось прийти в результате анализа кода сайта компании.

В частности, в разделе для партнёров был найден код, который предлагает согласиться с условиями Steam Cloud Gaming Addendum. Имея только название, трудно точно знать, каким может быть этот сервис. Однако можно строить обоснованные предположения. Весьма вероятно, что сервис, буквально называемый Cloud Gaming, мог бы указывать на грядущий облачный игровой сервис, похожий на Google Stadia или Microsoft xCloud, и именно из-за этого Valve может подписать некоторые новые соглашения о распространении с разработчиками.

Valve is working on «Steam Cloud Gaming» according to partner site code update. Partners will need to sign an addendum to their terms. Could this be a competitor to @GoogleStadia?https://t.co/7AQ9YxCol8 — Steam Database (@SteamDB) November 6, 2019

Новый облачные игровой сервис от Steam может дополнить существующие возможности потоковой игры в Steam. Пользователи уже могут транслировать игры с помощью Steam Remote Play, Steam Link и Steam Link Anywhere, но все они требуют, чтобы собственный игровой ПК пользователя работал в качестве сервера. Кроме того, при этом требуется очень надёжное подключение к интернету, если пользователь хочет играть за пределами своего дома. Возможно, новая услуга позволит транслировать игры куда угодно без активного подключения к ПК.

Также существует вероятность, что Steam Cloud Gaming может быть просто ребрендингом какого-то существующего сервиса. Хотя вряд ли простой ребрендинг потребовал бы подписания нового соглашения с партнёрами.

Источник: The Verge