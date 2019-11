Valve работает над новым потоковым игровым сервисом Steam Cloud Gaming

Компания Valve, вероятно, работает над созданием нового облачного сервиса для Steam. К такому выводу удалось прийти в результате анализа кода сайта компании.

В частности, в разделе для партнёров был найден код, который предлагает согласиться с условиями Steam Cloud Gaming Addendum. Имея только название, трудно точно знать, каким может быть этот сервис. Однако можно строить обоснованные предположения. Весьма вероятно, что сервис, буквально называемый Cloud Gaming, мог бы указывать на грядущий облачный игровой сервис, похожий на Google Stadia или Microsoft xCloud, и именно из-за этого Valve может подписать некоторые новые соглашения о распространении с разработчиками.

Valve is working on «Steam Cloud Gaming» according to partner site code update. Partners will need to sign an addendum to their terms.

Could this be a competitor to @GoogleStadia?https://t.co/7AQ9YxCol8

— Steam Database (@SteamDB) November 6, 2019