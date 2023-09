Valve сертифицировала загадочное устройство — обновленную Steam Deck или VR-гарнитуру?

Valve не намерена ограничиваться выпуском Steam Deck. На протяжении последних двух лет компания заявляла, что хотела бы запустить автономную VR-гарнитуру, новый Steam Controller и версию Steam Deck с улучшенными характеристиками.

Похоже, Valve уже готова представить новое аппаратное решение. Стало известно, что Национальное агентство радиоисследований Южной Кореи сертифицировало «беспроводное устройство малой мощности» от Valve с обозначением RC-V1V-1030. К сожалению, сертификационная документация не раскрывает никаких сведений об этом устройстве. Известно лишь о поддержке Wi-Fi 5 ГГц, что используется в широком перечне гаджетов.

A new Valve hardware device just received radio certification in South Korea

Valve Index was 1007

Steam Deck was 1010

??? is 1030https://t.co/AfgKorlyFZ pic.twitter.com/ECJPhqxTsu

— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) September 7, 2023