Новости Устройства 08.09.2023 в 12:32

Valve сертифицировала загадочное устройство — обновленную Steam Deck или VR-гарнитуру?

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Valve не намерена ограничиваться выпуском Steam Deck. На протяжении последних двух лет компания заявляла, что хотела бы запустить автономную VR-гарнитуру, новый Steam Controller и версию Steam Deck с улучшенными характеристиками.

Похоже, Valve уже готова представить новое аппаратное решение. Стало известно, что Национальное агентство радиоисследований Южной Кореи сертифицировало «беспроводное устройство малой мощности» от Valve с обозначением RC-V1V-1030. К сожалению, сертификационная документация не раскрывает никаких сведений об этом устройстве. Известно лишь о поддержке Wi-Fi 5 ГГц, что используется в широком перечне гаджетов.

Как правило, регулирующие органы не занимаются сертификацией прототипов, а требуют прохождения проверок только при намерении ввозить в страну хотя бы небольшую партию устройств.

Новое устройство Valve еще не появилось в базах данных ни FCC США, ни в Bluetooth SIG. Однако это может и не произойти вовсе. Valve удалось провести Steam Deck мимо FCC, так как поставщик Wi-Fi/Bluetooth – компания Realtek – сертифицировал беспроводной модуль. В результате обошлось без сертификации самой консоли Steam Deck.

Valve сертифицировала загадочное устройство — обновленную Steam Deck или VR-гарнитуру?

Некоторый свет на будущее устройство позволяет пролить анализ кода Valve. Изменения в коде для APU Van Gogh консоли Steam Deck включают название загадочного устройства Galileo и семейства продуктов Sephiroth.

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Valve сертифицировала загадочное устройство — обновленную Steam Deck или VR-гарнитуру?
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Антон К

Это может говорить о намерении выпустить обновленную версию Steam Deck. Хотя ранее высказывались предположения, что существующий чип APU может использоваться и в автономной гарнитуре виртуальной реальности. Слухи о такой гарнитуре под кодовым названием Deckard циркулировали еще с 2021 года. В Valve якобы тестировались прототипы такого устройства.

Источник: The Verge

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